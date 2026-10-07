Quanto spesso paghi in contanti? Di’ la tua

Un italiano su quattro non utilizza più contanti per effettuare pagamenti. È quanto emerge da uno studio di Bankitalia, secondo cui l’uso del cash nel nostro Paese resta comunque relativamente elevato rispetto ad altre economie avanzate.
La maggioranza degli utenti, pari al 50,2% del campione, adotta un comportamento cosiddetto «tradizionale», caratterizzato dall’utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori invece non usa mai il contante e il 15% è ben integrato nell’economia digitale.
C’è poi una minoranza del 7% della popolazione che si affida prevalentemente al contante, mentre una percentuale ancora inferiore, pari ad appena il 4%, lo utilizza esclusivamente in combinazione con le carte prepagate.
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