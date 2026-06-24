Ondate di calore e lavoro, sarebbe giusto fermare la produzione? Di’ la tua

I picchi di caldo estremo di questi giorni mettono a dura prova tutti, compresi i lavoratori. Le criticità sono tante e non vanno certo sottovalutate: i rischi sulla salute di chi lavora all’aperto o in luoghi chiusi – come officine e fabbriche – dove le temperature possono essere comunque elevate, i costi dell’energia che si impennano per i consumi legati ai condizionatori, laddove vengono impiegati, rischiando anche di sovraccaricare la rete.
Già a inizio giugno la Regione ha disposto un’ordinanza che vieta, fino al 23 settembre, di svolgere attività lavorative che comportino l’esposizione prolungata sotto il sole tra le 12.30 e le 16. E due giorni fa il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Infrastrutture in cui, tra le altre cose, vengono reintrodotte misure «sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore».
Vista l’eccezionalità del caldo di questi giorni, pensate che sarebbe giusto fermare la produzione? Diteci la vostra nel sondaggio qui sotto.