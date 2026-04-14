Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Nuove regole sul lavoro e 730 precompilato nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, le novità del 730 e gli adempimenti legati a smart working e sicurezza. Si è parlato anche della crescita di BNI e delle nuove tutele contro i falsi prodotti artigianali
Loading video...
TG Economia - Puntata del 13/04/2026
AA

È andato in onda lunedì 13 aprile alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

730 e novità fiscali

In primo piano le principali novità del 730 precompilato, consultabile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Un approfondimento è stato dedicato anche ai nuovi adempimenti e alle relative sanzioni in tema di smart working e sicurezza sul lavoro.

BNI in crescita

Spazio poi a BNI, il network di scambio referenze tra professionisti e imprenditori, che nel Bresciano sta registrando una crescita significativa, arrivando a contare circa 600 adesioni.

Tutela dell’artigianato

Infine, un focus sulla stretta contro i finti prodotti artigianali, misura che punta a tutelare le imprese corrette e a garantire maggiore trasparenza per i consumatori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Tg Economia730730 precompilato
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario