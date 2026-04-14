Nuove regole sul lavoro e 730 precompilato nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, le novità del 730 e gli adempimenti legati a smart working e sicurezza. Si è parlato anche della crescita di BNI e delle nuove tutele contro i falsi prodotti artigianali

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Loading video... TG Economia - Puntata del 13/04/2026

A A Riduci Ingrandisci È andato in onda lunedì 13 aprile alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni. 730 e novità fiscali In primo piano le principali novità del 730 precompilato, consultabile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Un approfondimento è stato dedicato anche ai nuovi adempimenti e alle relative sanzioni in tema di smart working e sicurezza sul lavoro. Leggi anche Modello 730 precompilato online dal 30 aprile: scadenze e novità BNI in crescita Spazio poi a BNI, il network di scambio referenze tra professionisti e imprenditori, che nel Bresciano sta registrando una crescita significativa, arrivando a contare circa 600 adesioni. Tutela dell’artigianato Infine, un focus sulla stretta contro i finti prodotti artigianali, misura che punta a tutelare le imprese corrette e a garantire maggiore trasparenza per i consumatori.

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