Nuove regole sul lavoro e 730 precompilato nel Tg Economia
È andato in onda lunedì 13 aprile alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
730 e novità fiscali
In primo piano le principali novità del 730 precompilato, consultabile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Un approfondimento è stato dedicato anche ai nuovi adempimenti e alle relative sanzioni in tema di smart working e sicurezza sul lavoro.
BNI in crescita
Spazio poi a BNI, il network di scambio referenze tra professionisti e imprenditori, che nel Bresciano sta registrando una crescita significativa, arrivando a contare circa 600 adesioni.
Tutela dell’artigianato
Infine, un focus sulla stretta contro i finti prodotti artigianali, misura che punta a tutelare le imprese corrette e a garantire maggiore trasparenza per i consumatori.
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