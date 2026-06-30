Medie imprese, a Brescia il fatturato più alto in Lombardia nel 2024

Oltre 200 imprese e il fatturato più alto tra le province lombarde nel 2024. Sono i dati che riguardano il Bresciano contenuti nell’ultimo «Rapporto sulle medie imprese industriali italiane» elaborato dall'Area Studi di Mediobanca a partire dai bilanci delle imprese lombarde. E tra le province della Lombardia, come detto, il fatturato complessivo più alto si registra proprio nel Bresciano: 11,6 miliardi di euro suddivisi tra 216 medie imprese.
In Lombardia
In generale, in Lombardia operano 1.014 medie imprese industriali, il 28,6% del totale nazionale. Tutte insieme, hanno un fatturato complessivo di oltre 51,9 miliardi di euro, pari al 28,3% del fatturato totale delle medie imprese italiane.
Il fatturato medio di ciascuna impresa lombarda è di circa 51,2 milioni di euro, con un margine operativo dell'8% (la media nazionale è del 7,9%). Dopo Brescia, il territorio con il fatturato più alto è Milano (8,3 miliardi di euro per 181 imprese), seguito da Bergamo (8 miliardi di euro per 170 imprese).
L’export nel 2024
Secondo il report, nel 2024 il fatturato regionale destinato ai mercati esteri delle medie imprese lombarde era del 46,7%, più alto della media nazionale del 41,5%. Il controvalore compressivo era di oltre 24,2 miliardi di euro.