L’industria manifatturiera italiana si conferma resiliente, con una capacità di tenuta superiore alle attese dopo le forti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La risalita dei prezzi, secondo l’analisi sui settori industriali di Intesa Sanpaolo e Prometeia, porterà il giro d’affari al massimo storico di 1.168 miliardi di euro a fine anno, in aumento di circa 257 miliardi rispetto al 2019 ed in crescita del 4,1% rispetto al 2025.
C’è una «buona tenuta della manifattura italiana che determina la tenuta della crescita dell’economia nazionale nel suo complesso. Certo, possiamo fare di più», evidenzia Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo. Il fatturato è aumentato dello 0,7% nei primi sette mesi del 2026, confermando il percorso di recupero avviato nella seconda metà del 2025, ed è atteso chiudere l’anno in crescita dello 0,8%, dopo tre anni consecutivi di contrazione. La ripresa però è ancora caratterizzata da elementi di fragilità.
Prospettiva
Più dinamico il fatturato nominale, in crescita del 2,7% nei primi sette mesi dell’anno, per effetto di un’accelerazione dei prezzi alla produzione che riflette le tensioni registrate sui mercati energetici e delle materie prime. Le prospettive per il biennio 2027-2028 vedono una manifattura ancora in crescita, ma su ritmi di sviluppo contenuti. Il fatturato a prezzi costanti è atteso aumentare dello 0,8% nel 2027 e dello 0,9% nel 2028. Sul fronte estero, il faro resta puntato sul mercato europeo, in particolare sul rilancio della domanda tedesca. Il saldo commerciale dell’industria manifatturiera italiana potrà raggiungere i 123 miliardi di euro nell’orizzonte al 2028.
I numeri
Gli investimenti rappresentano un importante fattore di sostegno alla domanda industriale e registrano un aumento del 3,4% nel secondo trimestre del 2026. Il quadro resta comunque dominato da una forte eterogeneità settoriale. In testa l’elettrotecnica (+4,8%) ed a seguire l’elettronica (+2,6%), la farmaceutica (+1,8%) e la meccanica (+1,6%). In recupero da livelli depressi gli autoveicoli e moto (+3%). In territorio negativo la produzione di elettrodomestici -5%, mobili -2,2%, sistema moda -1,2% e largo consumo -0,7% ed i chimici -1,4%.
Ritrovano slancio le esportazioni dell’industria italiana grazie alla ripresa degli scambi intra-europei. Nel complesso del 2026, il saldo commerciale nominale potrà salire a 114,5 miliardi di euro, dai 112,8 miliardi del 2025, nonostante una crescita attesa delle importazioni (+1,9%) superiore a quella delle esportazioni (+1,8%). La manifattura tiene principalmente grazie alla «capacità di esportare, oggi vendiamo all’estero il 53,8% di quanto prodotto in Italia e in questi anni abbiamo battuto paesi come Francia e Germania. E la ragione di tale sorpasso sta nella qualità: lo vediamo dai prezzi che sono più alti a parità di prodotto rispetto a quelli di altri Paesi», conclude De Felice.