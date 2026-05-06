Giallo mais, rosso sorgo: come cambia (e perché) il colore della campagna

Attraversando i campi negli ultimi cinque anni, però, il paesaggio si è presentato un po’ diverso. Il giallo dorato del grano ha lasciato un po’ più spazio al verde e a una nuova pianta, con foglie più strette e ciuffi rossicci, che fino a cinque anni fa quasi nessuno avrebbe saputo riconoscere: il sorgo .

La pianura un po’ alla volta sta insomma cambiando, in quella che è una lenta ma costante rivoluzione dettata sia da fattori climatici e che da ragioni economiche. A confermarlo ci sono i numeri.

Mettendo a confronto i dati del Siarl-Gis (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), disponibili sul portale Open Data di Regione Lombardia, relativi alle particelle agricole della provincia di Brescia tra il 2020 e il 2025, si scopre che la nostra agricoltura è in una fase di transizione. A guidarla ci sono il cambiamento climatico, la difesa di prodotti chiave come il latte e il Grana Padano Dop e la corsa alla produzione di energia pulita attraverso il biogas.

Dietro i numeri

Per analizzare nel dettaglio come si stanno modificando le coltivazioni bresciane, siamo partiti dai dataset provinciali che tengono traccia dell’utilizzo delle migliaia di particelle agricole che disegnano il territorio. Dati analitici, che riportano non solo le dimensioni, ma anche le rotazioni e le varietà coltivate nei singoli lembi di terra.

Raggruppandole in macro-categorie, emerge una fotografia del cambiamento: il mais da granella (ovvero il chicco secco destinato ai mangimifici) è diminuito, il mais da insilato o trinciato (l’intera pianta raccolta precocemente quando è ancora verde e ricca di linfa) è aumentato e il sorgo sta trovando nuovi spazi.

Il dato che emerge dal confronto delle «istantanee» 2020 e 2025 rivela vero e proprio «travaso» di superfici. In soli cinque anni, la superficie coltivata a mais da granella a Brescia è crollata del 23%, perdendo circa 6.500 ettari. La terra è stata convertita: nello stesso periodo, infatti, il mais da insilato è cresciuto del 19%, superando la soglia record dei 42.000 ettari, mentre il sorgo è balzato da soli 4700 ettari a ben 8130 ettari, segnando un’accelerata del 70%. È una mutazione genetica del paesaggio che riflette scelte imprenditoriali precise e obbligate.

Al lavoro nei campi, quando sono ancora verdi

La siccità del 2022 e l’espansione del sorgo

Questo spostamento non è un vezzo agronomico, ma una strategia di sopravvivenza: tra le cause, gli effetti del cambiamento climatico e il rischio crescente di passare le estati a secco, come accadde nel 2022.

Il mais da granella è infatti una coltura ad alto rischio: richiede che la pianta resti in campo fino a completa maturazione (quindi fin verso settembre-ottobre), ed è quindi più esposta ai rischi climatici più estremi nel momento più delicato. L’estate del 2022, con la sua siccità record e le temperature stabilmente oltre i 40 gradi, ha rappresentato il punto di rottura. Il mais tradizionale è una pianta «idrovora»: ha bisogno di enormi volumi d'acqua esattamente nel momento in cui il caldo è più torrido. Se i canali irrigui restano a secco proprio nelle settimane cruciali, il raccolto è azzerato e l'investimento di un anno va in fumo.

L'insilato e il sorgo sono le scialuppe di salvataggio. L'insilato viene raccolto in anticipo, ad agosto, quando la pianta è ancora verde, permettendo all'agricoltore di «mettere in sicurezza» la biomassa prima che il caldo africana tardo-estiva comprometta il raccolto.

Il sorgo, dal canto suo, potrebbe essere un’altra valida risposta alla tropicalizzazione del clima bresciano: ha un apparato radicale profondo e una resistenza naturale alla sete che gli permette di garantire una produzione dignitosa anche dove il mais morirebbe. È una buona scelta per tutelarsi dall'incertezza delle precipitazioni.

Il sorgo da granella, una delle tipologie coltivate nel Bresciano

La dieta delle mucche a chilometro zero

Tra gli effetti di questo travaso di ettari, una dieta per le mucche più a chilometro zero. Se il mais da granella è una commodity internazionale – un chicco secco che può essere stoccato nei sili per mesi e viaggiare sui mercati mondiali – l'insilato è un prodotto locale per eccellenza. Essendo pesante e umido, non può viaggiare: il costo del trasporto lo renderebbe antieconomico già a pochi chilometri dal campo di raccolta.

Per le stalle bresciane, leader mondiali nella produzione di latte e cuore pulsante del Grana Padano Dop, questa è l’espressione della filiera corta: le mucche mangiano ciò che cresce fuori dalla porta della stalla. Questo sistema «chiuso» mette al riparo l'allevatore dalla volatilità dei prezzi internazionali dei cereali e dalle speculazioni finanziarie: avere il foraggio già in azienda garantisce una stabilità alimentare che la granella secca, soggetta all’andamento delle borse merci, non può più offrire.

Bioenergia

C'è un secondo fattore poi dietro questa metamorfosi: il biogas. Brescia è oggi un hub strategico per le bioenergie, seconda provincia in Lombardia (che è la prima regione in Italia) per numero di impianti attivi. Questa densità tecnologica ha creato un nuovo equilibrio economico che ridefinisce il concetto di agricoltura.

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L'agronomo Angelo Divittini spiega: «Oggi stimiamo che circa il 35% di tutto quel mais da insilato bresciano finisca nei biodigestori per produrre energia elettrica e termica». Non tutto l'insilato va dunque a nutrire il bestiame. Gli impianti a biogas hanno bisogno di una costante «carica» di carboidrati per massimizzare la produzione di gas e l'insilato di mais, con la sua alta densità energetica, è il carburante perfetto.

Un biodigestore per la produzione di biogas

Può crearsi «un paradosso etico», come lo definisce Divittini, e produttivo, legato all’utilizzo dei terreni per produrre kilowatt invece di cibo. Il trend lo raccontiamo da diversi mesi: il valore delle bioenergie è destinato a una crescita verticale, che potrebbe arrivare a toccare gli 84 miliardi di dollari a livello mondiale entro il 2030.

È un business consolidato che, dal 2025, la Società Granaria di Milano ha iniziato a quotare quindicinalmente i sottoprodotti agricoli per uso energetico. Un business che spinge le aziende a investire ma che, come avverte Divittini, rischia di renderci meno autosufficienti sul fronte mangimistico, costringendoci a importare dall'estero (spesso da paesi extra Ue) la granella che non coltiviamo più qui per fare spazio all'energia.

Il digestato

Il biogas, tuttavia, non è solo una questione di bilanci aziendali; è anche una soluzione tecnologica a un problema storico del territorio bresciano: la gestione dei nitrati. Grazie a tecnologie d'avanguardia e all'uso di additivi naturali sviluppati in collaborazione con i centri di ricerca, è oggi possibile trasformare i reflui zootecnici da «scarto ingombrante» in risorsa che, se non del tutto innocua, almeno impatta meno sull’ambiente. Il processo di biodigestione, permette di ridurre drasticamente l'impatto ambientale delle stalle, abbattendo le emissioni di metano dell'80% e quelle di CO2 del 75%.

Come spiega Divittini, l'impiego del mais in pianta intera è estremamente efficiente poiché queste piante hanno «un ciclo del carbonio decisamente più efficiente» e ottimizzano «il sequestro di anidride carbonica dall'atmosfera». All'interno del digestore, questa biomassa funge da «fonte di carboidrati» necessaria per innescare le fermentazioni del liquame zootecnico. Il risultato è la produzione di energia rinnovabile che, secondo Divittini, rappresenta un «volano di sostenibilità» capace di compensare l'impronta carbonica dell'attività antropica.

Il vero punto di svolta per la tutela delle falde acquifere risiede nel digestato, il residuo organico che rimane dopo la produzione di gas. Divittini sottolinea come il passaggio attraverso il digestore trasformi il liquame in una matrice «decisamente meno impattante dal punto di vista della normativa sui nitrati«. A differenza del liquame grezzo, il digestato è una sostanza «più ricca» e «più confacente alla somministrazione in sostanza organica dei suoli», poiché trattiene il carbonio senza «farlo scappare verso il cielo» e, allo stesso tempo, impedisce ai nitrati di «scappare verso le falde».

Questo processo consente di «abbassare il nitrato prodotto dal terreno», allineando l'azienda agricola alle rigide normative europee. Secondo il professor Luca Facciano, esperto di biodiversità funzionale e servizi ecosistemici, l'utilizzo agronomico del digestato è essenziale per «migliorare la fertilità naturale del terreno», chiudendo un ciclo in cui lo scarto zootecnico torna alla terra come fertilizzante stabilizzato e di alta qualità.

Del resto, però, «non dimentichiamo che quando si parla di sostenibilità dobbiamo pensare certamente all’ambiente, ma anche alla sostenibilità economica. Se l'impresa non è sostenibile a livello economico – conclude Divittini – scordiamoci anche la sostenibilità ambientale, perché poi l'azienda non riesce a tutelarsi».

La Crop Diversity

«Colture come il sorgo o la produzione di biomassa per insilato richiedono meno input, come acqua e carburanti, rispetto alla granella di alta qualità – spiega Facciano – Inoltre, queste piante si prestano al "secondo raccolto": coltivando due volte sullo stesso campo in un anno, si protegge il suolo dall'erosione e se ne migliora la salute grazie al maggiore apporto di biomassa».

Questo sforzo di adattamento non passa inosservato. «Bruxelles – spiga ancora Facciano – monitora costantemente la salute e la varietà dei nostri campi tramite i satelliti Copernicus, che analizzano in tempo reale la cosiddetta Crop Diversity (diversità delle colture). La Pianura Padana è sotto la lente d'ingrandimento perché storicamente considerata un'area a bassa biodiversità colturale a causa della monosuccessione del mais».

Fotogallery 4 foto L'analisi tramite il sistema Copernicus delle diverse colture in Europa

La sfida per gli agricoltori bresciani sarà dimostrare che il passaggio al sorgo e l'adozione dei doppi raccolti rappresentano una vera diversificazione sostenibile, un requisito che diventerà essenziale per continuare a percepire i contributi della Politica agricola comune (PAC) nel post-2027.

Cosa cambia per il consumatore?

La domanda che sorge spontanea è: quali sono le conseguenze per i consumatori? La risposta è sfaccettata. La polenta bresciana, simbolo della nostra tavola, è salva: la farina gialla per uso umano rappresenta una nicchia che pesa meno del 5% del mais totale coltivato in provincia. Il vero impatto è invece economico e indiretto.

Finché il consumatore sceglie latte bresciano o formaggi locali, sostiene una filiera chiusa e resiliente grazie all'insilato a chilometro zero.

Al contrario, per filiere come quella dei polli, dei maiali o delle uova, il legame con il territorio potrebbe. Se la granella necessaria a nutrirli non cresce più nei nostri campi (sostituita dall'insilato energetico o dal sorgo), significa che deve essere acquistata sui mercati globali, più a rischio di fluttuazioni soprattutto in contesti geopolitici come quelli di oggi.

La mappa dei nostri campi sta dunque cambiando perché il mondo, il clima e le necessità energetiche stanno cambiando. L'agricoltura bresciana sta dimostrando capacità di adattamento e dovrà continuare a farlo. «La diversità è fondamentale per la sostenibilità a lungo termine –conclude Facciano – . Un sistema agricolo variegato è più stabile, favorisce gli insetti impollinatori (come nel caso dell'erba medica) e migliora la capacità del suolo di stoccare carbonio, mitigando il cambiamento climatico. Sebbene la diversità nel bresciano non sia altissima, la direzione intrapresa sembra corretta».