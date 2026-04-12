Semine a buon punto, ma nei campi adesso preoccupa la mancanza d’acqua

Mais e zootecnia binomio inscindibile. Per questa ragione monitorare l’andamento della situazione delle semine e l’avvio di una nuova stagione ricca di incertezze è doveroso. Anche perché la superficie agricola a seminativi nella nostra provincia occupa oltre 130mila ettari pari a circa il 20% del totale della Lombardia. E il mais ne occupa più della metà.

«Le semine del mais sono a buon punto nella pianura bresciana – spiega Giovanni Martinelli, allevatore e vice presidente di Coldiretti Brescia –, ma è la siccità adesso a preoccupare le aziende agricole perché è stato completato circa l’80% delle superfici previste, grazie a condizioni favorevoli nelle fasi di preparazione dei terreni. Ma la vera sfida si apre adesso, con la germinazione del seme: dopo una prima fase in cui il mais utilizza le proprie riserve interne, diventa fondamentale l’apporto di acqua dal terreno. Ed è proprio qui che si inserisce il nodo critico». Non solo mais: anche le colture autunno-vernine, come loietto, orzo e frumento, stanno soffrendo la mancanza d’acqua proprio nel momento più importante del loro sviluppo, quello della levata, con il rischio concreto di ripercussioni sulle rese.

Il quadro

«L’assenza di precipitazioni – dice Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia – sta infatti costringendo molte aziende a intervenire con irrigazioni anticipate, principalmente a pioggia, per evitare danni in una fase estremamente delicata. In alcune aree della pianura bresciana gli impianti sono già entrati in funzione per garantire una nascita uniforme delle colture».

Il perdurare della siccità e i livelli dei laghi, come quello d’Iseo, storico bacino di riferimento per l’irrigazione, tengono alta l’attenzione del mondo agricolo, in attesa delle piogge previste nei prossimi giorni.

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A pesare sul comparto agricolo è anche l’impennata dei costi: il gasolio agricolo ha registrato aumenti fino al 100%, mentre i concimi segnano rincari attorno al 50%, incidendo in modo significativo sui bilanci aziendali. Il credito di imposta per il mese di marzo è un provvedimento positivo, ma è pur sempre il 20% col gasolio a 1,50 euro e di conseguenza sarebbe utile estendere questo strumento anche al mese di aprile. Purtroppo i macchinari necessitano di centinaia di litri al giorno per svolgere le operazioni agricole e non si hanno notizie di un abbassamento del costo dei concimi.

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Rincari

Confagricoltura Brescia nei giorni scorsi aveva espresso forte preoccupazione per il continuo aumento dei prezzi dei fattori di produzione, compreso il gasolio agricolo, che stanno mettendo in seria difficoltà le imprese del territorio già gravate da un contesto economico complesso.

«Le imprese agricole bresciane stanno affrontando una fase estremamente delicata - sottolinea Giovanni Garbelli, presidente di Confagricoltura Brescia. Il caro carburanti incide direttamente su tutte le attività: dalla lavorazione dei terreni alla raccolta, dal trasporto dei prodotti al funzionamento delle serre. La situazione è simile a quella delle grandi crisi degli ultimi anni dove i margini delle aziende si stanno riducendo drasticamente e il rischio è - chiosa Garbelli - quello di compromettere la sostenibilità economica di molte realtà agricole, anche nel nostro territorio».

Gli aumenti arrivano in un momento particolarmente sensibile per il settore primario, per l’intensificarsi degli interventi agronomici nei campi dopo il riposo invernale. Il settore agricolo è particolarmente vulnerabile a questi rincari, anche per la dipendenza per le proprie attività quotidiane. Le conseguenze negative potrebbero riflettersi non solo sulle imprese, ma anche sull’intera filiera agroalimentare, con probabili ricadute sui consumatori.