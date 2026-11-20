Il 2025 è stato un anno a due velocità per l’industria italiana costruttrice di macchine utensili. Dopo il crollo del 2024, il mercato interno ha mostrato un deciso rimbalzo, al quale ha contribuito, pur tra continue interruzioni, il piano «Transizione 5.0». Le esportazioni, tradizionale punto di forza del comparto, hanno invece subìto un arretramento marcato. Il risultato è una produzione che, secondo i dati di Ucimu, si è attestata a 5.811 milioni di euro contro i 5.755 milioni del 2024, con una crescita dell’1% che equivale a una sostanziale stabilità.
Le consegne sul mercato interno sono salite del 31,6%, passando da 1.817 a 2.391 milioni di euro, mentre le importazioni sono aumentate del 22,4%, da 1.080 a 1.323 milioni. Il consumo, dato dalla somma di consegne interne e importazioni, è cresciuto del 28,2%, da 2.897 a 3.714 milioni di euro. Si tratta di un recupero importante, che tuttavia deve essere letto considerando un orizzonte temporale più ampio: il valore resta infatti ancora inferiore, di oltre il 22%, rispetto al 2023 (4.766 milioni).
Sul fronte opposto le esportazioni sono scese del 13,2%, da 3.938 a 3.420 milioni di euro e il saldo commerciale del settore, pur restando ampiamente positivo, si è ridotto del 26,6%. L’incidenza delle importazioni sul consumo è scesa dal 37,3% al 35,6%, segno che la domanda interna in ripresa è stata soddisfatta anche dalla produzione nazionale, mentre la quota di export sulla produzione è passata dal 68,4% al 58,9%, tornando su valori più prossimi a quelli del 2023 (56,4%).
Il punto
L’industria bresciana delle macchine utensili ha chiuso il 2025 con ricavi sostanzialmente invariati ma con una redditività in ulteriore flessione. Il fatturato complessivo delle 17 imprese e gruppi analizzati è stato di 509,3 milioni di euro, in linea con i 509,7 milioni del 2024, mentre il valore della produzione ha registrato una riduzione dell’1,1% (522,3 milioni). Dietro la stabilità del dato aggregato si nasconde, però, una netta diversificazione: sette imprese hanno aumentato il fatturato e dieci lo hanno ridotto.
Sul piano reddituale il peggioramento è più evidente che sui ricavi. L’Ebitda si è ridotto del 16,5%, passando da 54,7 a 45,7 milioni di euro: la sua incidenza sulle vendite è scesa dal 10,7% al 9,0%. L’Ebit ha mostrato una contrazione meno ampia, pari al 9,4% (da 27,8 a 25,2 milioni), favorita dalla riduzione della quota di ammortamenti e svalutazioni, mentre l’utile d’esercizio complessivo è calato del 28,7%, da 11,4 a 8,2 milioni di euro. Il valore aggiunto sulle vendite, che negli anni precedenti aveva proseguito il proprio percorso di crescita lenta ma costante, arretra al 30,0% dal 31,6% del 2024.
Anche quest’anno le imprese con un Ebit negativo sono due ed entrambe hanno chiuso l’esercizio in perdita. A queste si aggiunge anche una terza che, nonostante un Ebit positivo, ha registrato una perdita netta, portando a tre il numero delle imprese in rosso.
Sotto la lente
Gli indicatori di redditività confermano il quadro: il Roe (Return on equity) scende dal 3,1% al 2,2%, livello pari a meno della metà del 5,5% registrato nel 2023. L’incidenza dell’utile netto sul fatturato passa dal 2,2% all’1,6%, mentre il Roi (Return on investment) si attesta al 3,2% contro il 3,5% dell’anno precedente.
Sul versante della solidità patrimoniale il rapporto di indebitamento registra un lieve miglioramento, da 1,1 a 1, grazie alla riduzione delle passività e all’aumento del patrimonio netto. Resta invece in peggioramento la sostenibilità economica del debito, con il rapporto tra oneri finanziari ed Ebitda che sale al 24,1%, rispetto al 17,4% del 2024 e all’8,4% del 2023: nel giro di due anni risulta quasi triplicato.
Il risultato del 2025 risulta quindi in linea con quello degli ultimi due anni: il piano 5.0, a causa dei numerosi stop and go, non ha funzionato come avrebbe dovuto e, al rallentamento dei mercati esteri, non è corrisposta una vera ripresa di quello domestico. Sul fronte internazionale pesano l’instabilità geopolitica, l’incertezza sui dazi, la crisi dell’automotive e dell’economia tedesca oltre alla sostanziale inaccessibilità di mercati come Russia e Cina. Segnali di apertura arrivano dall’accordo di libero scambio siglato tra Unione Europea e India, quarto mercato di sbocco per il settore con 135 milioni di euro di export nei primi nove mesi del 2025.
Lo scenario
Le previsioni Ucimu per il 2026 delineano un miglioramento graduale: molto dipenderà dai nuovi provvedimenti a sostegno degli investimenti in nuove tecnologie, destinati ad accompagnare le imprese fino al 2028. Per il settore è decisivo che i decreti attuativi arrivino rapidamente, così da garantire la continuità di cui la domanda interna ha bisogno per consolidare la ripresa.