A Lonato la fiera che guarda al futuro dell’agricoltura

Ricerca, formazione, digitalizzazione, multifunzionalità: la Fiera regionale di Lonato del Garda si conferma anche quest’anno una vetrina strategica per il settore primario.

In programma, due convegni organizzati da Coldiretti e Confagricoltura Brescia, che venerdì 16 gennaio – primo giorno della rassegna che continuerà fino a domenica 18 – accenderanno i riflettori su due pilastri dell’agricoltura contemporanea: da un lato l’innovazione e l’alta formazione, dall’altro l’agriturismo come espressione della multifunzionalità delle imprese.

Il programma

La mattinata si aprirà alle 10.30 alla Rocca di Lonato con il convegno Coldiretti «L’agricoltura guarda al futuro: ricerca, formazione e innovazione», dedicato alle trasformazioni in atto nel settore, con un focus sull’integrazione tra sapere tecnico-scientifico, digitalizzazione e nuove competenze.

Dopo i saluti del sindaco Roberto Tardani e dell’assessore all’Agricoltura Massimo Castellini, introdurrà i lavori Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia.

Interverranno esponenti del mondo accademico, della ricerca e delle istituzioni: Mario Pezzotti, professore ordinario di genetica agraria all’Università di Verona; Maria Chiara Zaganelli, direttore generale di Crea; Alessandro Apolito, responsabile tecnico e innovazione di Coldiretti; Chiara Corbo, direttrice dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano; Marcello Mongiardo, executive consultant Cobo Spa, che parlerà di «Agricoltura 2026: il triangolo dell’innovazione». Previsti anche gli interventi dell’assessora regionale alla Formazione Simona Tironi e del senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura. Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini. A moderare sarà Andrea Cittadini, vice caporedattore del Giornale di Brescia.

Leggi anche Mattoni o depurazione: i funghi rinascono con lo studio bresciano

Nel pomeriggio, alle 16 nella sala Celesti del Comune, spazio alla riflessione di Confagricoltura Brescia, che celebrerà i sessant’anni dell’agriturismo italiano con il convegno «Sessant’anni di agriturismo. Opportunità tra storia, presente e futuro». Il settore, nato ufficialmente nel 1985 ma attivo già nei decenni precedenti grazie all’iniziativa di giovani imprenditori agricoli, rappresenta oggi uno dei volti più dinamici della multifunzionalità. Un segmento in crescita, che ha saputo legare l’attività agricola alla valorizzazione turistica e territoriale.

Dopo l’apertura del presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli e il saluto dell’assessora regionale al Turismo Debora Massari, interverranno quattro imprenditori agricoli con esperienze nel settore: Riccardo Ricci Curbastro (Capriolo), Rossella Guerini (Marone), Roberto Denti (Manerba) e Franco Bettoni (Borgo San Giacomo). A completare il quadro l’analisi scientifica di Anna Giorgi, responsabile del polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano. Le conclusioni saranno affidate al vicepresidente Gianluigi Vimercati. Confagricoltura sarà poi presente per tutta la fiera con uno stand, incontri e iniziative anche per i più giovani, come l’aperitivo targato Anga e la «Trattorata» di domenica.

Altri incontri

Altri incontri completano infine il calendario fieristico: domani, giovedì 15, alle 16 si parlerà di «Carbon Farming» con i Periti agrari, e alle 20.30 di «Caccia e territorio». Venerdì mattina, alle 9, spazio al tema «Tradizioni in tavola». Tra gli appuntamenti già in programma, oggi alle 20 il Lions Club Lonato racconta dell’impresa sportiva e solidale di Fabrizio Amicabile, mentre ieri si è tenuto il convegno promosso da Garda Uno sulla Comunità energetica.