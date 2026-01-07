Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

Gran Galà Show, la fiera di Lonato si presenta in spettacolo

Sabato 10 gennaio il palazzetto ospita la serata inaugurale della Fiera regionale 2026, tra premi, ospiti e anticipazioni sul programma
La fiera anima il cuore del paese del lago di Garda
AA

La Fiera Regionale Agricola, Artigianale e Commerciale non comincia con la fiera. A inaugurare l’attesa, da qualche anno, è il Gran Galà Show, serata di spettacolo e presentazione ufficiale in programma sabato 10 gennaio nel palazzetto dello sport.

Il programma

La fiera vera e propria seguirà da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno gardesano.

La regia è affidata ancora una volta a Diego Frera, che cura anche la direzione artistica: una formula che unisce intrattenimento, momenti istituzionali e premiazioni, e che nel 2025 ha registrato un’ottima risposta di pubblico. Sul palco, lo scorso anno, è salito anche Fabrizio Fontana, volto noto di Zelig, accompagnando con ironia e leggerezza una serata che ha alternato musica, danza e comicità.

Oltre allo spettacolo, il Gran Galà è l’occasione per consegnare riconoscimenti ai cittadini e agli studenti lonatesi che si sono distinti nel corso dell’anno, e per svelare in anteprima le novità della fiera, attesa da espositori e visitatori da tutta la provincia.

Il cast 2026

L’edizione 2026 promette un cast variegato, tra volti televisivi, giovani talenti e realtà localiAndrea Fratellini & Zio Tore, vincitore di Italia’s Got Talent e protagonista in diversi programmi Mediaset, porterà in scena un mix di ventriloquia, comicità e illusionismo.

Sul fronte musicale ci sarà Alìa, artista di casa reduce da un percorso televisivo: il suo stile, tra pop, r&b e soft rock, punta sulle emozioni e sulla scrittura personale. Sul palco anche i ragazzi dell’Operazione Fitness, scuola di danza e ginnastica che ormai da anni affianca lo spettacolo con coreografie coinvolgenti.

A condurre la serata tornerà Giorgio Zanetti, cabarettista e volto di Teletutto, affiancato per questa edizione dalla modella Sofia Lepore.

Gli inviti al Galà – in programma alle 20.45 – saranno disponibili nei negozi di Lonato e dei dintorni. L’ingresso è gratuito, ma i posti non sono numerati: meglio arrivare con un po’ di anticipo.

Argomenti
Winter GardaFiera regionale agricolaLonato
