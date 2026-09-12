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Lavoro nero: «Sfruttati senza alcuna remora, difficile andare avanti così»

La testimonianza di Marco (nome di fantasia), un giovane che ha lavorato per anni in alcuni importanti alberghi e ristoranti della riviera gardesana
Niccolò Rizzardi
Criticità anche per camerieri
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«Il contratto esisteva e prevedeva un numero massimo di ore lavorative e il giorno di riposo. Nella realtà, lavoravamo 60 ore o più a settimana. La beffa era che gli straordinari dovevano essere approvati dal direttore dell’albergo, cosa che non avveniva praticamente mai. Il risultato era che, con decine di ore lavorate, lo straordinario veniva azzerato d’ufficio».

La testimonianza

Così racconta Marco (nome di fantasia), un giovane che ha lavorato per anni in alcuni importanti alberghi e ristoranti della riviera gardesana. «La verità – prosegue – è che il lavoro in questo settore può essere molto difficile. Alcuni colleghi, con parecchie stagioni alle spalle e incarichi di responsabilità, hanno scelto di cambiare completamente lavoro. E a risentirne è la qualità del servizio». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
lavoro nerocontratti a tempo determinatoalberghiristorazione

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