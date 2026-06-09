Lavoro, mismatch e guida all’Imu nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il focus sul mercato del lavoro bresciano e sulle strategie per ridurre il divario tra domanda e offerta. Si è parlato anche dell’acconto Imu e della proposta di legge a sostegno dei negozi di vicinato

09 giugno 2026 1 ' di lettura

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