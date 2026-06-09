Lavoro, mismatch e guida all’Imu nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 8 giugno alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
Lavoro e mismatch
L’edizione ha dedicato ampio spazio ai temi dell’occupazione, con tre servizi che hanno approfondito l’andamento del mercato del lavoro bresciano, il nodo del mismatch e le strategie messe in campo per favorire l’incontro tra domanda e offerta.
Guida all’Imu
Spazio poi alle scadenze fiscali, con una guida pratica dedicata all’acconto Imu, da versare entro il 16 giugno, e alle principali indicazioni utili per contribuenti e proprietari di immobili.
Sostegno ai negozi di vicinato
Infine, un approfondimento sulla proposta di legge promossa da Confesercenti, accompagnata da una raccolta firme, con l’obiettivo di sostenere il commercio di prossimità e contrastare le difficoltà che da anni interessano il settore.