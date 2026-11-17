Imprenditori e ragazzi seduti allo stesso tavolo, per attivare un dialogo che permetta di scoprire le reciproche risorse, proposte e possibilità. A ricrearne le condizioni è On The Job, ciclo di nove workshop per imprenditori, manager e studenti, dedicati a capitale umano, organizzazione, strategia e innovazione tecnologica.
Il progetto è nato dalla collaborazione tra Its Academy Machina Lonati, istituto di alta formazione che prepara giovani professionisti attraverso percorsi fortemente orientati alle esigenze delle imprese e Becom, realtà di consulenza e facilitazione d’impresa, con un minimo comune denominatore: l'attenzione per lo sviluppo delle competenze e l'evoluzione delle imprese.
Il percorso. «Si tratta di un percorso avente al centro l’interlocuzione tra mondo della formazione e mondo imprenditoriale, volto a rendere i ragazzi particolarmente attivi e partecipativi, grazie ad un approccio non puramente accademico, ma dal carattere pratico e dagli aspetti innovativi» spiega Giovanni Lodrini, ad Its Academy Machina Lonati, affiancato dal direttore Paolo Rizzetti.
«Vogliamo portare la quotidianità d’impresa nelle aule dell’Its Academy Machina Lonati e, allo stesso tempo, far conoscere alle aziende la freschezza e i nuovi punti di vista dei giovani studenti», dichiara Alfredo Rabaiotti, fondatore e ceo di Becom, che a gennaio celebrerà i 27 anni dalla fondazione, a sottolineare che On The Job prende forma da oltre mezzo secolo di esperienza al fianco di imprenditori e manager in numerosi settori: metodo costruito ed evoluto sul campo.
«Per le imprese – aggiunge –, questo dialogo tra generazioni, non è più un’opzione: è un passaggio necessario per proiettarsi verso un futuro che è già qui. Perché abbiamo scelto questo specifico Its? Facendo riferimento anche a WorkSpeech, il podcast che insieme abbiamo lanciato con Il Giornale di Brescia, i talenti espressi da questo istituto si sono distinti per preparazione».
I corsi al via il primo dicembre
Con Rabaiotti interviene anche Giulia Zanotti, neo assunta in Becom nel ruolo di junior consultant e coordinamento delle relazioni con il pubblico, che sarà presente in tutti i laboratori facendo da «garante» nell’ìnterfaccia tra giovani e rappresentanti d’impresa. Gli appuntamenti prenderanno il via l’1 dicembre per proseguire fino al prossimo giugno negli spazi del Machina Lonati, coinvolgendo sette classi dell’Its per un totale di circa 300 studenti; attorno al progetto ruotano una trentina di aziende e venti professionisti.
Quattro sono le aree tematiche, individuate a partire dalle effettive esigenze delle imprese: capitale umano, con un focus su persone, leadership, motivazione e generazioni; modello organizzativo, dedicato a processi, Kpi, efficienza e area commerciale; modello strategico, che approfondisce asset, posizionamento e nuove opportunità; innovazione tecnologica, con attenzione all'intelligenza artificiale, ai software e alle nuove modalità di sviluppo.
Ogni sessione avrà una durata di quattro ore e alternerà analisi ed esercitazioni su un tema specifico. L'obiettivo è trasformare questioni complesse in strumenti operativi, chiavi di lettura e nuove prospettive, ovvero asset immediatamente spendibili da portare nella propria realtà aziendale.