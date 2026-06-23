Surgelati, Appetais Group cresce con nuovi investimenti

Investire per crescere, nonostante tutto. È la strategia con cui Appetais Group affronta un mercato condizionato da rincari, instabilità geopolitica e dazi, dopo avere chiuso il 2025 con ricavi saliti del 2,1% a 72,1 milioni di euro e avere messo in cantiere oltre 2 milioni di euro di investimenti per il polo produttivo di Bedizzole.
Quattro stabilimenti produttivi, circa 300 collaboratori e una filiale commerciale negli Stati Uniti. Con sede a Bedizzole, il gruppo riunisce Alcass, Appetais Italia e Farma&Co e produce alimenti surgelati, dai piatti pronti ai prodotti da forno, fino agli appetizer e alla gamma senza glutine. Può contare su due siti nel Bresciano, a Bedizzole e Castenedolo, e altri due a Genova, dedicati rispettivamente ai piatti pronti e ai prodotti da forno. Lavora per oltre 50 marchi della grande distribuzione organizzata e distribuisce i propri prodotti in più di 30 Paesi, mantenendo in Italia l’85% del fatturato.
Nuovo impianto a Bedizzole
Il piano di sviluppo guarda soprattutto all’efficienza produttiva. A Bedizzole saranno installati un nuovo impianto di surgelazione e una centrale frigorifera ad alta efficienza energetica, senza gas «Freon», mentre proseguirà il potenziamento dell’area dedicata ai prodotti senza glutine, uno dei comparti con le maggiori prospettive di crescita.
Gli investimenti rappresentano la prosecuzione del percorso avviato nel 2025, quando nello stabilimento bresciano è entrato in funzione il nuovo reparto per l’autoproduzione delle miscele destinate alle pizze gluten free, aumentando autonomia produttiva, controllo della qualità e integrazione della filiera. Parallelamente prosegue l’ammodernamento dei due stabilimenti di Genova.
«È stato un anno complesso - osserva il presidente e amministratore delegato Renato Bonaglia -. L’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e le tensioni internazionali hanno messo sotto pressione tutto il settore. Noi abbiamo scelto di fare da ammortizzatore tra questi rincari e la grande distribuzione. I margini non sono stati brillanti, ma sono rimasti positivi e non abbiamo perso volumi, anzi ne abbiamo acquisiti di nuovi». Proprio la tenuta dei conti ha consentito al gruppo di programmare nuovi investimenti senza rallentare il percorso di crescita.
Una filiale a Chicago
L’85% del fatturato resta concentrato sul mercato italiano, mentre il restante 15% arriva dall’estero. Gli Stati Uniti rappresentano il principale obiettivo di sviluppo grazie anche alla filiale commerciale di Chicago, pur in un contesto condizionato dai dazi.
«Con alcuni distributori abbiamo condiviso gli extracosti per evitare aumenti al consumatore finale - spiega Bonaglia -. Dove questo non è stato possibile abbiamo preferito interrompere i rapporti». A sostenere la crescita hanno contribuito anche le nuove pizze senza glutine sviluppate per il mercato americano, che hanno già superato gli obiettivi di vendita fissati per il 2026.
Accanto agli investimenti industriali prosegue anche il percorso sulla sostenibilità, con un impianto fotovoltaico installato a Bedizzole, la certificazione per la pesca sostenibile e il costante ampliamento dell’offerta free from. «Continueremo a investire negli impianti, ma anche nelle persone - conclude Bonaglia -. La dimensione dell’impresa è ormai un fattore competitivo. L’intelligenza artificiale sarà una sfida importante, ma le aziende continueranno a essere fatte soprattutto di persone».