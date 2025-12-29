Due startup bresciane al Ces di Las Vegas, l’Olimpo della tecnologia

Per chi si muove nel tumultuoso mondo dell’innovazione il Ces di Las Vegas equivale ai Mondiali per il calcio o alla Fashion week parigina per la moda. Il Consumer electronics show, in programma dal 6 al 9 gennaio 2025 negli Stati Uniti, è infatti il più grande e importante appuntamento fieristico dedicato alla tecnologia di consumo, all’elettronica e più in generale all’innovazione, dove vengono portate al grande pubblico le più raffinate e avanzate soluzioni messe a punto da grandi corporate così come da piccole aziende.

Leggi anche Nasce il Brescia innovation district: a inizio 2026 firme per la Fondazione

E su questo palcoscenico globale sono pronte a sfilare anche due startup bresciane. Fortitudo Diamonds e Innovatech, imprese innovative entrambe con sede a Brescia, sono infatti due delle 51 realtà nazionali - 17 dalla Lombardia, e nello specifico 13 da Milano, due dalla nostra provincia, una da Mantova e una da Varese - selezionate dall’Ice–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane per partecipare all’evento in Nevada.

Sotto il claim della missione italiana «Inspired by legacy, designed by vision», che vuole unire tradizionale know how a innovazione per persone e città, Fortitudo Diamonds e Innovatech avranno un loro spazio all’interno del Padiglione Italia collocato nell’Eureka Park, la sezione del Ces dedicata alle startup.

Fortitudo Diamonds

Uno dei gioielli di Rem Montenapoleone

Entrando nello specifico, Fortitudo Diamonds guidata dal ceo Nicola Rossi e cha già preso parte in passato al Ces, ha sviluppato e brevettato la tecnologia Rem (Relive emotional moments), che ha permesso di realizzare dei veri e propri gioielli multimediali.

L’idea alla base, messa a terra con un lavoro lungo anni, è quella di unire il mondo artigianale tipico del made in Italy - e tanto apprezzato all’estero - e quello digitale e hi-tech: ciò ha portato sotto il brand Rem Montenapoleone alla creazione di bracciali e collane con all’interno un chip Nfc, che permette a due dispositivi di scambiarsi dati. Collegandosi con lo proprio smartphone ogni gioiello – in oro o in argento con pietra in madreperla o in occhio di falco – permetterà quindi di rivivere con video e foto un momento speciale selezionato per l’occasione dall’acquirente.

E proprio in occasione del Ces verrà lanciato un «charm» universale, un accessorio anch'esso dotato di Nfc applicabile a qualsiasi braccialetto.

Innovatech

Con Innovatech si entra invece nel mondo dell’intelligenza artificiale. La startup della ceo Valeria Sassi sviluppa infatti assistenti AI per customer service e operations. Il prodotto di punta, Kelly, è un concierge digitale multilingue attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette disponibile in versioni per turismo, sanità e centri commerciali: nel turismo guida i visitatori e redistribuisce i flussi per ridurre il sovraffollamento; nella sanità risponde alle domande, smista le richieste e aiuta a gestire i flussi dei pazienti; nei centri commerciali infine supporta orientamento, promozioni e scoperta dei negozi per migliorare la conversione.

Altre soluzioni – Sofia, Olivia, CheckMed ed Evolvera – estendono lo stesso approccio ad altri flussi di lavoro.

Gli altri italiani

Dalla gestione intelligente dell’energia alla sicurezza sul lavoro, l’innovazione delle altre startup italiane al Ces spazia invece tra tutti i settori chiave dell’economia. Si va dalle piattaforme che aiutano i produttori di energia green a ottimizzare i flussi, ai sistemi di ricarica laser per sensori e telecamere senza cavi. Nel mondo del lavoro e della formazione avanzano soluzioni di AI che affiancano le persone come career coach, mentre blockchain e cybersecurity trovano applicazione nella certificazione delle filiere e dei documenti.

Leggi anche Nasce il Brescia innovation district: a inizio 2026 firme per la Fondazione

Centrale anche il tema health: esoscheletri, wearable per il monitoraggio psicologico e AI che accompagnano il paziente lungo tutto il percorso sanitario. Non mancano innovazioni per la sicurezza alla guida, la finanza personale, lo sport e la realtà virtuale. Dalla smart city all’agricoltura, fino alle fabbriche connesse, l’ecosistema italiano arriva a Las Vegas forte della competenza del passato ma con la voglia e la capacità di ridisegnare il futuro.