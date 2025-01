Nanosatelliti e gioielli hi-tech bresciani brillano a Las Vegas

Angela Dessì

Ci sono anche Apogeo e Rem Montenapoleone al Ces, il più grande evento tecnologico al mondo

Ci sono ben due bresciane tra le quarantasei start up italiane che sono in volo in queste ore alla volta del Ces di Las Vegas, il più grande evento tecnologico al mondo, in programma da martedì al 10 gennaio 2025 nella nota città della West Coast: sono la Rem Montenapoleone di via San Faustino, in città e la Apogeo Space di Borgo Wuhrer. Del resto, la Lombardia anche questa volta gioca la parte del leone nel parterre delle italiane: ben 9 start up su 46 appartengono alla «locomotiva d’Italia» (p