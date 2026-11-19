La Società italiana lastre (Sil) cessa l’attività produttiva nello stabilimento di Verolanuova. Una decisione che apre un’incognita sul futuro di circa sessanta addetti, dopo anni di costi energetici in crescita e domanda in calo. A deliberare lo stop è stata l’assemblea dei soci, con la scelta è stata illustrata mercoledì 18 novembre ai sindacati durante un incontro nella sede di Confindustria Brescia. Il comunicato aziendale non indica tempi e modalità della cessazione, né chiarisce quali strumenti saranno attivati per i dipendenti. Resta dunque da definire il quadro delle ricadute occupazionali.
«Il settore sta attraversando una fase di profonda trasformazione strutturale – dichiara l’azienda –. Negli ultimi anni, le tensioni geopolitiche internazionali hanno determinato un rilevante incremento dei costi energetici, particolarmente oneroso per un'attività energivora come la nostra, oltre alla chiusura di importanti sbocchi commerciali esteri e a una progressiva contrazione della domanda globale».
A pesare, secondo la Sil, anche la concorrenza dei due principali operatori del settore, multinazionali attive su scala globale. Un confronto reso più difficile dal fatto che la produzione di Verolanuova era destinata interamente all’esportazione, in Europa e nei mercati extra-Ue.
«In questo contesto complesso, gli azionisti non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno per tutelare la regolare operatività aziendale e i livelli occupazionali (circa una sessantina di addetti ) – prosegue la Sil –. Parallelamente, sono state valutate diverse ipotesi di collaborazione industriale con primari player internazionali, senza tuttavia riscontrare le condizioni di mercato necessarie per proseguire con un piano industriale sostenibile».
L’azienda afferma di aver informato regolarmente Rsu e sindacati sull’evoluzione della situazione ed esprime «profondo rammarico» per le conseguenze sui dipendenti. Ora l’attenzione si sposta sul destino dei lavoratori e sui prossimi passaggi del confronto sindacale.