Sfida di BusiGroup: connettere alla rete 40mila macchine intelligenti

Oltre 40mila macchine connesse in rete e sistemi di intelligenza artificiale per migliorare efficienza, manutenzione e sostenibilità. È l’obiettivo della partnership strategica siglata tra il colosso BusiGroup e la bresciana R4, partnership che punta ad accelerare la trasformazione digitale del settore della gestione dei rifiuti introducendo un nuovo modello industriale basato su monitoraggio in tempo reale, analisi dei dati e manutenzione predittiva.
Grazie all’accordo, tutta la nuova produzione del gruppo Busi sarà dotata di sistemi intelligenti di monitoraggio e controllo remoto. Le attrezzature potranno così essere gestite attraverso la piattaforma digitale di R4 (tra le prime aziende a livello globale a portare monitoraggio remoto e analisi dei dati nel settore della gestione dei rifiuti) con la possibilità di prevenire guasti, programmare interventi, ottimizzare prestazioni e ridurre i tempi di fermo degli impianti. Con l’integrazione delle macchine Busi nella piattaforma R4, la rete raggiunge oltre 40mila unità, configurandosi come una delle infrastrutture digitali più estese nel comparto europeo del waste management. E con un potenziale di sviluppo significativo soprattutto in Italia, dove la base installata è stimata tra 70mila e 80mila macchine, di cui meno del 30% connesso.
La collaborazione con operatori nazionali come A2A, Hera, Relife e Haiki offre inoltre un contesto industriale concreto in cui sperimentare e consolidare le nuove soluzioni.
Obiettivo della partnership
Al centro del progetto, però, non c’è soltanto l’introduzione di tecnologie avanzate, ma una revisione della gestione degli impianti lungo tutto il ciclo di vita. Gli algoritmi di AI e l’analisi predittiva consentiranno infatti di anticipare le criticità, pianificare gli interventi e migliorare l’efficienza operativa. I dati raccolti potranno inoltre supportare le aziende clienti in attività di efficientamento energetico, rendicontazione Esg e predisposizione dei bilanci di sostenibilità, oltre che nei percorsi legati alla transizione digitale ed ecologica. La piattaforma apre anche nuove prospettive per i servizi: dall’assistenza proattiva alla diagnosi da remoto fino all’integrazione con i gestionali.
Lo storico di utilizzo e manutenzione delle macchine potrà contribuire a valorizzare il mercato dell’usato e a favorire modelli più flessibili di acquisto e noleggio. Parallelamente, R4 sta avviando un nuovo centro di ricerca dedicato alla gestione digitale e all’AI applicata al settore ambientale: il centro, dotato di un data-center e di un team specializzato, svilupperà software e servizi per il monitoraggio delle attrezzature. «La transizione ambientale non può basarsi esclusivamente sull’introduzione di nuovi mezzi, ma su una gestione più intelligente di quelli già in esercizio», sottolineano i fratelli Busi evidenziando come la riduzione delle percorrenze inutili e dei fermi imprevisti possa tradursi in minori consumi, emissioni più contenute e maggiore durata degli asset.
«Ogni fermo macchina non pianificato, ogni intervento emergenziale e ogni viaggio non ottimizzato genera un costo economico e ambientale», gli fa eco Matteo Ortalda, presidente di R4.