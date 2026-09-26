A Salò c’è un altro hotel a cinque stelle: sono 17 nel Garda bresciano

Si accendono altre cinque stelle nel firmamento dell’hôtellerie gardesana, sempre più orientata verso un turismo luxury di alta fascia. Ieri ha ufficialmente aperto i battenti il nuovo Falkensteiner Park Resort. È il diciassettesimo hotel 5 stelle del Garda bresciano, il terzo a Salò, dopo l’upgrade di categoria dello storico Bellerive, affacciato sul porto Sirena, e il nuovo A-Rosa, inaugurato due anni fa sulla collina delle Versine.
Edificato sulle ceneri dell’ex stabilimento Tavina, nel quartiere delle Rive, il Falkensteiner Park Resort conta 85 camere e suite con balcone o terrazza, alcune con vista lago, altre affacciate sul parco. Le sistemazioni sono pensate per le coppie, ma anche per le famiglie numerose, fino a 2 adulti e 4 bambini. Il centro benessere Acquapura Spa si sviluppa su 5.500 metri quadrati, con 5 piscine e scivoli d’acqua, Adults Only Rooftop Spa, Family Spa e l’area ricreativa Falkyland, di 1.500 metri quadrati, con laboratori, area arrampicata, area soft play e bowling. Due i ristoranti: l’Artigiani Restaurant, con vista sul golfo di Salò, e il più informale Hoku Restaurant & Lounge. C’è anche il primo House of Negroni in Italia. E ancora: quattro sale meeting, otto spazi di coworking e aree dedicate alla workation.
Attorno all’hotel, nell’ex comparto industriale dove dal 1967 al 2017 si è imbottigliata l’acqua Tavina, ora trasferita a Cunettone, sta sorgendo un grande quartiere residenziale con i 174 appartamenti «premium living» del Falkensteiner Residences Lake Garda. Gli appartamenti potranno usufruire dei servizi dell’hotel oppure essere inseriti nel programma di re-rental offerto da Falkensteiner. Un peso insediativo notevole, che in passato aveva sollevato forti critiche da parte di cittadini e associazioni ambientaliste.
Il gruppo
Il progetto porta le firme di ben cinque studi di architettura, tra cui quello dell’archistar Matteo Thun e, per le aree esterne, di João Nunes. È stato realizzato dal gruppo alberghiero altoatesino Falkensteiner, colosso turistico che conta una trentina di strutture ricettive in sei Paesi europei e proprietario del comparto ex Tavina dall’autunno 2022.
«È il nostro investimento più importante –dice Erich Falkensteiner, presidente del board di Falkensteiner Michaeler Tourism Group – che non saremmo riusciti a fare senza gli investitori che ci hanno affiancato». I principli sono il gruppo viennese di Robert König e la famiglia bavarese di Albert Kerbl, entrambi presenti ieri all’opening dell’hotel. Si parla di un investimento di 150 milioni di euro, forse destinato a salire, visto che ancora molto resta da fare. È stato infatti completato l’hotel, nel quale lavorano 120 dipendenti coordinati dal general manager Alessandro Fichera, ma restano da completare le quattro ville e gli appartamenti. «Saranno pronti il prossimo anno», assicura Otmar Michaeler, Ceo di Fmtg, che non esclude nuovi investimenti in Italia: «Questo intervento è fondamentale per il nostro sviluppo in questo Paese: ci serve per dimostrare cosa siamo capaci di fare».
Nicola Vladimiro Ciccarelli, vicepresidente di Confindustria Alberghi, ha parlato di «investitori illuminati che fanno bene al nostro turismo, vero traino dell’economia italiana». Al taglio del nastro, con il sindaco Francesco Cagnini a fare da padrone di casa, sono seguiti una cena e un esclusivo party con numerosi ospiti. Tra questi anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. La festa continua oggi con un tour privato in barca, pranzo a bordo piscina, relax presso la Acquapura Spa, aperitivo sul rooftop di House of Negroni e cena all’Artigiani Restaurant. Un assaggio della dolce vita gardesana targata Falkensteiner.