A Gargnano, patria degli hotel a 5 stelle: «Qualità della vita al top»

La Qualità della vita è in viaggio alla scoperta dei Comuni bresciani, un lungo viaggio (i municipi sono 205) che diventa l’occasione per raccontare la nostra provincia. Eccoci sul lago di Garda, a Gargnano .

Sul Garda

«Tutto è migliorabile, ma a Gargnano si sta decisamente bene». Il sindaco Giovanni Albini non ha dubbi: qui la qualità della vita è elevata. Il paese – 2.600 abitanti e un territorio tra i più vasti (l’ottavo) della provincia, con i suoi 76 km quadrati – è una località a misura di residente.