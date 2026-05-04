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A Gargnano, patria degli hotel a 5 stelle: «Qualità della vita al top»

Il sindaco Giovanni Albini: «Oltre 250mila presenze che portano benefici alle nostre attività. I nostri residenti restano in cima ai nostri pensieri».
Simone Bottura
Gargnano vista dal lago
Gargnano vista dal lago

La Qualità della vita è in viaggio alla scoperta dei Comuni bresciani, un lungo viaggio (i municipi sono 205) che diventa l’occasione per raccontare la nostra provincia. Eccoci sul lago di Garda, a Gargnano

Sul Garda

«Tutto è migliorabile, ma a Gargnano si sta decisamente bene». Il sindaco Giovanni Albini non ha dubbi: qui la qualità della vita è elevata. Il paese – 2.600 abitanti e un territorio tra i più vasti (l’ottavo) della provincia, con i suoi 76 km quadrati – è una località a misura di residente.

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Qualità della vita 2026Gargnano

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