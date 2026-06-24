Saccheria F.lli Franceschetti, acquisita la varesina Plastilux

La Saccheria F.lli Franceschetti si rafforza per linee esterne e amplia la sua offerta. La società di Provaglio quotata sull’Euronext Growth Milan e attiva nel packaging industriale, ha acquisito l’intero capitale della varesina Plastilux.
«Fondata il 5 giugno 1989 con sede legale e operativa a Gazzada Schianno (Varese) - puntualizza una nota del gruppo bresciano -, Plastilux è una realtà specializzata nella fabbricazione di imballaggi in materie plastiche (ricavi per 4 milioni, Ebitda per 263mila euro e Pfn positiva per 1,7 milioni. Ndr), con focus sull’estrusione e sulla produzione di buste, sacchi e sacchetti in polietilene a bassa densità (Ldpe). La società è associata all’Ippr (Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo)».
Il punto
L’acquisizione prevede un esborso da parte della Saccheria F.lli Franceschetti di 1 milione e 520mila euro. «Sotto il profilo tecnico e commerciale - aggiungono il presidente Luigi Franceschetti e la Ceo Luisa Franceschetti -, questa operazione non è un semplice ampliamento di gamma, ma un moltiplicatore di valore immediato. La complementarietà dei prodotti in Ldpe di Plastilux verrà istantaneamente scaricata a terra sfruttando la capillarità della nostra forza vendita e la scalabilità del nostro canale eCommerce proprietario. Trasformiamo sinergie di prodotto e di processo in un motore di redditività strutturale, consolidando la nostra leadership sul mercato e generando valore nel lungo termine per il gruppo e per i nostri azionisti».
I dettagli
Entro 20 giorni verrà perfezionato l’acquisto dell’86,25% delle quote di Plastilux per un controvalore di 1.311.000 euro. Questa tranche verrà regolata interamente per cassa al momento del closing. « Il restante 13,75% del capitale sociale sarà rilevato alla data del 31 dicembre 2029 tramite l’attivazione di un meccanismo di opzioni Put/Call - spiega una nota -. Per questo secondo passaggio è previsto un valore minimo (floor) di 209.000 euro, soggetto a un meccanismo di "earn out" ancorato alle performance future, con un tetto massimo (cap) fissato a Euro 250.800. Parte del saldo differito sarà corrisposto in "carta", mediante l’utilizzo di azioni proprie attualmente detenute in portafoglio da Saccheria F.lli Franceschetti, le quali una volta assegnate al venditore saranno vincolate da un accordo di lock-up della durata di 6 mesi».
A completamento degli accordi sulla struttura patrimoniale del target, l’operazione prevede inoltre la distribuzione da parte di Plastilux di tutte le riserve disponibili entro la data del closing. La quota di liquidità necessaria al perfezionamento della «tranche iniziale» sarà reperita da Saccheria sul mercato attraverso il ricorso al meccanismo della leva finanziaria.
Lo scenario
«Se un contesto macroeconomico complesso spinge gran parte dei competitor a congelare gli investimenti e a restare passivamente alla finestra in attesa di tempi migliori - chiosano i cugini Luigi e Luisa Franceschetti -, noi scegliamo di aggredire il mercato e dettare il ritmo della crescita. Non subiamo l’incertezza, la domiamo con la concretezza di investimenti strategici». E. Bis.