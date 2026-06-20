Pierpaolo Camadini guiderà la Finanziaria di Valle Camonica

Dopo oltre trent’anni alla guida di Finanziaria di Valle Camonica, Battista Albertani passa il testimone a Pierpaolo Camadini. La nomina del nuovo presidente della società di Breno (dedita allo sviluppo di diverse iniziative nei settori dell’energia, immobiliare, finanziario e industriale attraverso la partecipazione nel capitale sociale di realtà attive nei medesimi settori) è avvenuta ieri nel corso dell’assemblea dei soci convocata anche per l’approvazione del bilancio 2025.
In un contesto macroeconomico e geopolitico contraddistinto da una crescente incertezza e volatilità, Finanziaria di Valle Camonica ha chiuso l’ultimo esercizio con un monte ricavi di 28,16 milioni di euro, un Margine operativo lordo di 18,1 milioni e un utile netto di 6,73 milioni. A fine 2025, inoltre, la holding camuna vanta una solida posizione finanziaria con un patrimonio netto di 104,35 milioni.
«La società ha operato con un approccio prudente e selettivo – riporta la relazione degli amministratori allegata al bilancio –, concentrandosi sulla gestione attiva del rischio e sulla diversificazione degli investimenti, cogliendo concrete opportunità, potenziando la produzione di energia rinnovabile e dimostrando solidità gestionale e capacità di adattamento. È inoltre proseguito l’impegno nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità, elementi chiave per garantire competitività in uno scenario di crescente complessità».
Le assise di venerdì sono state condotte da Albertani (nominato presidente onorario della società), che nel corso del suo intervento ha portato un commovente ricordo dell’ing. Riccardo Parolini, mancato la scorsa estate dopo aver ricoperto un ruolo da protagonista all’interno della Finanziaria di Valle Camonica.
Tra i punti all’ordine del giorno della riunione anche la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della società. Oltre all’avvocato Pierpaolo Camadini, oggi alla guida di Editoriale Bresciana e che ricoprirà appunto la carica di presidente della finanziaria di Breno, il Cda sarà composto anche da Enrico Zampedri e Giovanni Parolini (vicepresidenti), Alberto Rizzi (amministratore delegato), Michele Bonetti (segretario), Chiara Brichetti, Marco Mattei, Ilenia Monchieri, Giuseppe Pasini, Giovannimaria Seccamani Mazzoli e Marco Zannier. Il Collegio sindacale sarà presieduto da Alessandro Masetti Zannini con il supporto di Fabrizio Felter e Giancarlo Lanzani.