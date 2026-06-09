Nuove aperture e acquisizioni: Clerici punta al miliardo di fatturato

Clerici inaugura un nuovo punto vendita in Brianza e punta a crescere nella visibilità e nel business. In queste settimane il gruppo bresciano, leader nazionale nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari, arredobagno, fotovoltaico e materiale per l’industria (ha chiuso il 2025 con un fatturato di 863 milioni di euro, in crescita del 7,6% sull’anno precedente) ha inaugurato a Monza il 22esimo punto vendita con insegna Idras, storico brand del territorio della nostra provincia.
La nuova sede Idras di Monza, la prima nel territorio brianzolo appunto, è stata pensata per rispondere a esigenze differenti ma complementari: da un lato il magazzino, già operativo, al servizio dei professionisti e degli installatori; dall’altro la showroom arredobagno, di prossima apertura, concepita per accogliere anche il pubblico in uno spazio dedicato alla consulenza, alla progettazione e alla scelta delle soluzioni più adatte. Alla base, il proposito di una ulteriore crescita, che dovrebbe spingere il gruppo oltre quota un miliardo di euro di fatturato entro la fine del 2026.
Il progetto
«Monza costituisce una piazza strategica e l’apertura del nuovo punto vendita è il segno di una crescita che continua nel solco di un’identità forte e riconoscibile, e della volontà di essere sempre più vicini ai clienti con una presenza diffusa e qualificata», spiega Paolo Clerici, alla presidenza dell’omonimo gruppo, per il quale «guardare al futuro significa anche saper riconoscere il valore delle storie imprenditoriali che hanno costruito nel tempo credibilità, relazioni e competenze».
Il riferimento è in questo caso proprio ad Idras, che nel corso del 2026 festeggia 60 anni dalla sua nascita: fondata nel 1966 da Sebastiano Bonomi in via Cremona e trasferitasi a Castel Mella tra la fine degli anni ‘70 e i primi anni ‘80, ha conosciuto un lungo periodo di espansione, prima con l’ingresso nella società di Giacomo Bonomi (era il 1988) e successivamente (negli anni ‘90) con l’ulteriore ampliamento del perimetro grazie a 2G e Acquaidea, poi riunite sotto il marchio Gruppo AD, oltre alle acquisizioni di Aris Cremona e Mfm Rovato. Nel 2005, Idras entra nel gruppo Clerici che ne acquisisce un primo 50% e completa l’operazione nel 2010 con il restante 50%: oggi Clerici conta complessivamente 17 insegne per oltre 160 negozi nel Nord e Centro Italia e più di 90 showroom arredobagno. Dal quartier generale di via Canovetti non escludono peraltro un ulteriore dell’espansione del gruppo per linee esterne, attraverso acquisizioni mirate.
La rete
Prima della Brianza, il gruppo ha investito nel consolidamento del business in Triveneto, in Sardegna e nella capitale. «Dalle origini a oggi, e in modo particolare negli ultimi vent’anni all’interno del gruppo Clerici, abbiamo costruito un percorso di crescita solido, armonico e costante, fondato su visione, impegno e capacità di evolvere», chiarisce Giacomo Bonomi, amministratore delegato di Idras, che tiene a precisare: se il cammino compiuto fin qui ci riempie di orgoglio, il 2026 non coincide affatto con un punto d’arrivo: al contrario, segna l’inizio di una nuova fase, ricca di prospettive, progettualità e opportunità, come dimostra il nuovo punto vendita. È da questa storia, dai risultati raggiunti e dai valori che ci hanno guidato fin qui, che vogliamo ripartire per immaginare un futuro ancora più ambizioso».
Del resto, dal suo ingresso nel gruppo Clerici, Idras ha progressivamente rafforzato la propria struttura e sviluppato la rete di store, conservando però la sua forte identità locale: da una rete di 7 punti vendita nel 2005, oggi ne conta appunto 22, con un fatturato che è passato dai 100 milioni di euro del 2010 ai 165 del 2025, e una previsione di oltre 180 milioni per quello in corso, complici nuove acquisizioni e aperture. In crescita anche l’occupazione, che oggi vede oltre 400 dipendenti.