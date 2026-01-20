Clerici, 5 acquisizioni a Roma: nel mirino il miliardo di fatturato

La bresciana Clerici fa shopping in Lazio e porta a termine ben cinque acquisizioni nella Capitale: l’obiettivo è raggiungere il miliardo di fatturato entro la fine del 2026, complici ricavi per circa 80 milioni realizzati già da quest’anno nella sola città eterna.

Il gruppo, leader nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno, ha infatti annunciato l’acquisizione del 100% di Termoidraulica Agostini e Figli srl, ARYA Group spa, Lazioterm srl e Home Distribuzione srl, mentre ha già firmato un accordo vincolante anche per l’acquisto del 100% della spa Puntoclima.

Le aziende entrate nell’orbita di Clerici rappresentano oggi le principali realtà romane nella distribuzione di materiali idrotermosanitari, con un posizionamento orientato all’impiantistica professionale e al risparmio ed efficientamento energetico.

L’operazione

A pochi mesi dall’ingresso nel Lazio (nel giugno 2025 Clerici ha acquistato la storica Galli Innocenti & C. srl) queste nuove operazioni consentono al gruppo di raggiungere una dimensione strutturale significativa nella Capitale, che può contare su circa 80 dipendenti, con l’obiettivo di conquistare una posizione di leadership in uno dei mercati più strategici e dinamici d’Italia. Il traguardo, però, è ancora più ambizioso e porta il gruppo a voler diventare un player di livello europeo.

«Siamo soddisfatti di questo investimento rivolto ai principali player romani – commenta il presidente Paolo Clerici –. Queste operazioni ci portano esattamente alla dimensione prefissata a neanche un anno dal nostro ingresso a Roma, area che ricopre un ruolo prioritario nel nostro piano strategico di espansione. Prevediamo che il fatturato dell’area possa raggiungere 80 milioni di euro, con l’integrazione completata entro fine anno 2026 per massimizzare crescita e marginalità».

Il presidente Paolo Clerici - © www.giornaledibrescia.it

L’ultimo decennio

Sulla medesima lunghezza d’onda il Cfo Fabio Ciccarelli. «Le operazioni – spiega – rispondono a criteri strategico-commerciali e finanziari chiari. Si tratta di aziende con KPI economico-finanziari solidi e con la possibilità di esprimere il loro potenziale di sviluppo avendo alle spalle la solidità e la visione strategica del gruppo».

Negli ultimi dieci anni il gruppo bresciano ha finalizzato ben 27 acquisizioni che hanno permesso di quadruplicare il fatturato. Il gruppo conta oggi un network di 17 insegne ed oltre 150 punti vendita nel Nord e Centro Italia e più di 80 showroom, per 12 regioni coperte.

Le nuove entrate

Variegato e multispecializzato il parterre delle ultime aziende aziende entrate nella galassia Clerici. Se Termoidraulica Agostini e Figli, fondata nel 1988, è speciliazzata nella distribuzione di prodotti per l’impiantistica idraulica, termica e di climatizzazione, con un’offerta orientata al mondo professionale e un forte presidio del mercato romano, la ARYA Group propone un catalogo tecnologie e sistemi avanzati nei segmenti Heating, Clima e Green e la Lazioterm Srl è un importante distributore di prodotti idrotermosanitari e termici, con quattro sedi operative sul territorio e una significativa superficie commerciale e di magazzino.

Home Distribuzione è invece una srl con sede a Ciampino attivo nel settore dei materiali per rivestimenti e apparecchi igienico-sanitari, con un focus sulla distribuzione all’ingrosso di prodotti per l’idrotermosanitario e il bagno professionale mentre Puntoclima è una attiva dal 1997 nella distribuzione di materiali e soluzioni per la climatizzazione, il riscaldamento e l’impiantistica termoidraulica.

Complessivamente, il gruppo Clerici è un network di 17 insegne, che conta oltre 150 punti vendita nel Nord e Centro Italia e più di 80 showroom su 12 regioni: considerato che nel 2024 il fatturato complessivo di Clerici è stato di 802 milioni di euro, l’obiettivo del miliardo entro la fine dell’esercizio in corso appare tutt’altro che utopico.