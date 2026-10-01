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Lucchini Rs, siglato un contratto quadro per la fornitura a Gatx Rail Europe

L’accordo è avvenuto in occasione della fiera internazionale delle tecnologie per i trasporti InnoTrans a Berlino. L’obiettivo è consolidare la collaborazione nel mercato europeo con la società specializzata nel noleggio di carri ferroviari
Lo stand di Lucchini Rs alla fiera InnoTrans 2026
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Lo stand di Lucchini Rs alla fiera InnoTrans 2026

Un contratto quadro pluriennale per consolidare la collaborazione nel mercato europeo del trasporto ferroviario merci. Lo hanno sottoscritto il gruppo bresciano Lucchini Rs e Gatx Rail Europe, una delle principali società europee specializzate nel noleggio di carri ferroviari. La firma è avvenuta in occasione di InnoTrans 2026, la fiera internazionale delle tecnologie per i trasporti a Berlino. Gatx Rail Europe possiede una flotta di oltre 36.500 veicoli e attività in più di 20 Paesi. Le forniture previste dal programma concordato tra le parti saranno realizzate prevalentemente da Lucchini Poland.

Le innovazioni

A InnoTrans, Lucchini RS Group ha anche presentato le proprie soluzioni per il monitoraggio digitale delle sale montate. Nello stand del gruppo erano esposte una sala montata storica, prodotta a Lovere all’inizio del Novecento, e Smartset Vibe, n sistema Smartset in grado di individuare potenziali anomalie sui componenti della sala montata e fornire agli operatori informazioni utili per pianificare interventi di manutenzione. Una soluzione che è già stata selezionata per l’impiego in diversi contesti, tra cui la metropolitana di Brescia, la linea tranviaria T1 Bergamo–Albino gestita e i treni passeggeri della svedese TiB.

«Il settore ferroviario sta evolvendo verso modelli di manutenzione sempre più basati sui dati e sul monitoraggio continuo delle condizioni di esercizio», afferma Riccardo Pasinetti, direttore commerciale della divisione ferroviaria di Lucchini Rs Group. «Smartset Vibe nasce per rispondere a questa esigenza, fornendo agli operatori informazioni affidabili e tempestive sul comportamento del veicolo in servizio. La disponibilità di dati oggettivi consente di pianificare gli interventi manutentivi in modo più efficace, migliorando disponibilità della flotta, efficienza operativa e sicurezza del servizio».

Tra i progetti internazionali presentati a Berlino da Lucchini, rientra anche la fornitura di sale montate a Siemens Mobility per i treni «Velaro» destinati alla nuova rete ferroviaria ad alta velocità in Egitto.

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Lucchini RsGatx Rail Europeaccordo quadro
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