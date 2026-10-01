Lucchini Rs, siglato un contratto quadro per la fornitura a Gatx Rail Europe

Un contratto quadro pluriennale per consolidare la collaborazione nel mercato europeo del trasporto ferroviario merci. Lo hanno sottoscritto il gruppo bresciano Lucchini Rs e Gatx Rail Europe, una delle principali società europee specializzate nel noleggio di carri ferroviari. La firma è avvenuta in occasione di InnoTrans 2026, la fiera internazionale delle tecnologie per i trasporti a Berlino. Gatx Rail Europe possiede una flotta di oltre 36.500 veicoli e attività in più di 20 Paesi. Le forniture previste dal programma concordato tra le parti saranno realizzate prevalentemente da Lucchini Poland.
Le innovazioni
A InnoTrans, Lucchini RS Group ha anche presentato le proprie soluzioni per il monitoraggio digitale delle sale montate. Nello stand del gruppo erano esposte una sala montata storica, prodotta a Lovere all’inizio del Novecento, e Smartset Vibe, n sistema Smartset in grado di individuare potenziali anomalie sui componenti della sala montata e fornire agli operatori informazioni utili per pianificare interventi di manutenzione. Una soluzione che è già stata selezionata per l’impiego in diversi contesti, tra cui la metropolitana di Brescia, la linea tranviaria T1 Bergamo–Albino gestita e i treni passeggeri della svedese TiB.
«Il settore ferroviario sta evolvendo verso modelli di manutenzione sempre più basati sui dati e sul monitoraggio continuo delle condizioni di esercizio», afferma Riccardo Pasinetti, direttore commerciale della divisione ferroviaria di Lucchini Rs Group. «Smartset Vibe nasce per rispondere a questa esigenza, fornendo agli operatori informazioni affidabili e tempestive sul comportamento del veicolo in servizio. La disponibilità di dati oggettivi consente di pianificare gli interventi manutentivi in modo più efficace, migliorando disponibilità della flotta, efficienza operativa e sicurezza del servizio».
Tra i progetti internazionali presentati a Berlino da Lucchini, rientra anche la fornitura di sale montate a Siemens Mobility per i treni «Velaro» destinati alla nuova rete ferroviaria ad alta velocità in Egitto.