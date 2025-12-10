Giornale di Brescia
Limes Farm premiata a Milano come «Pmi innovativa 2025»

Giuliana Mossoni
La società di Cividate si è distinta per la capacità di generare valore sul territorio con servizi per startup e professionisti
Diego Zarneri di Limes Farm - © www.giornaledibrescia.it
Diego Zarneri di Limes Farm - © www.giornaledibrescia.it
Cividate camuno. La «Pmi innovativa» del 2025 è Limes Farm, hub di coworking e innovazione con sede a Cividate Camuno, premiata nei giorni scorsi a Milano, a Palazzo Reale, nell’ambito del «Musa Next Generation Pmi».

L’iniziativa riconosce le piccole medie imprese capaci di trasformare la sostenibilità (ambientale, sociale e territoriale) in innovazione concreta e inclusiva. Ai vincitori è stato assegnato un contributo a fondo perduto, per un totale di 150mila euro, a titolo di riconoscimento per il valore e l’impatto delle iniziative realizzate, oltre all’inserimento nel network Musa. Si tratta di un ecosistema d’innovazione finanziato dal Pnrr e promosso dall’Università degli studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con Politecnico di Milano, Bocconi, Università degli studi di Milano, Cattolica e numerosi partner pubblici e privati, tra cui il Cnr.

Il punto

Per Limes Farm il riconoscimento arriva al termine di tre anni di ricerca, sperimentazione e partnership con università, enti e imprese, ponendola come esempio virtuoso di innovazione territoriale.

L’impresa, infatti, si distingue per la capacità di generare valore sul territorio attraverso servizi per startup, professionisti e aziende, creando connessioni e promuovendo cultura imprenditoriale, con un modello replicabile e scalabile per aree a bassa densità demografica. Si tratta di un unicum nel panorama nazionale e di uno strumento di rigenerazione urbana e sociale: è proprio questo che il Musa ha riconosciuto, la capace di integrare sostenibilità, tecnologia e impatto locale.

«Questo premio – dichiara Diego Zarneri, ceo di Limes Farm – è per noi un grande onore e, soprattutto, una conferma che il modello Limes è un’opportunità per i territori periferici. Siamo nati per abilitare luoghi e creare spazi in cui idee, persone e imprese potessero incontrarsi e costruire futuro. Questo riconoscimento dimostra che la direzione è quella giusta. Dedichiamo questo risultato alla comunità della Vallecamonica. Continueremo a lavorare per portare Limes in tanti territori italiani». Oggi Limes possiede otto sedi, di cui tre a Mantova, due a Cremona e una a Verona.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Limes FarmPmi innovativa
