Digital Week, la trasformazione dell’ecosistema camuno è possibile

Interventi, dibattiti e tavoli di lavoro dedicati alla trasformazione digitale e sostenibile dell’ecosistema alpino e finalizzati a far incontrare istituzioni, aziende, esperti e comunità locali per discutere le sfide e le opportunità che il digitale offre ai territori montani. La terza edizione della Valle Camonica Digital Week, organizzata da Limes farm e promossa da Assocamuna, in programma a Cividate Camuno il 12 e 13 dicembre, sarà tutto questo.

Il tema centrale di quest’anno sarà la Smart Mobility per i territori montani e i nuovi paradigmi tecnologici per l’innovazione del turismo.

Nei panel, che si svolgeranno nel corso della due giorni, saranno analizzati temi come intelligenza artificiale, IoT, big data, sostenibilità, intermodalità, noleggio on demand, car&bike sharing, smart road, nuove modalità di pagamento, veicoli autonomi, digital experience e turismo 5.0, affrontati da più di trenta speaker, istituzioni, aziende e associazioni. Si tratta di un evento unico in provincia di Brescia, capace di portare sul territorio realtà mai ospitate prima e di trasferire una visione del futuro della montagna, condividendo best practice organizzative e tecnologiche per chi vive nell’arco alpino e per i turisti che lo scelgono per le vacanze.

I protagonisti

Tra le novità della terza edizione c’è la collaborazione con Vision Alps, format B2B che fa tappa dal 2022 a Sondrio, Trento, Cortina, Belluno, Merano, Aosta, Bardonecchia e Milano; grazie ad Assocamuna, ora sbarcherà anche in Vallecamonica.

«Si tratta di un’occasione imperdibile per aziende, professionisti ed enti locali che aspirano a essere protagonisti del cambiamento e del futuro del nostro territorio – spiega Diego Zarneri, direttore generale di Assocamuna e ceo di Limes farm –. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza dell’importanza di rilanciare la Valle attraverso l’innovazione, creando una rete solida di imprenditori e innovatori che, partendo dalla nostra realtà, sappiano estendere la propria visione all’intero arco alpino. Questa rete lavorerà in sinergia con le istituzioni, adottando una logica di sussidiarietà e open innovation. Il nostro impegno è facilitare il dialogo tra persone, pubblica amministrazione e operatori economici, scoprendo nuove opportunità di sviluppo per le aree interne e diventando un motore di cambiamento».

Per il presidente di Assocamuna Giorgio Buzzi, grazie alla Digital week «le istituzioni hanno l’opportunità per farsi ispirare e raccogliere progettualità e gli imprenditori di aprire la mente verso scenari futuri e sviluppare competenze nuove. La Valle deve saper abbracciare le nuove opportunità offerte da tecnologia e sostenibilità per rilanciare la propria identità come destinazione turistica, offrire ai suoi abitanti nuovi servizi e competere con i grandi centri urbani e altri territori».

L’appuntamento è per il 12 e 13 dicembre negli spazi dell’auditorium Don Bosco e dell’Hub di Limes in via Cortiglione 7 e via Porta Castello 1 a Cividate, con partecipazione gratuita e iscrizione consigliata su www.vallecamonicadigitalweek.com o profili social, dove si trova anche il programma completo.