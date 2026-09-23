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La Linea Verde accelera in Europa: Bcs diventa Benelux

Nel 2025 il gruppo di Manerbio ha raggiunto un giro d’affari di 400 milioni di euro, con circa 1.900 dipendenti, e oggi realizza all’estero circa la metà del proprio business
Il ceo Domenico Battagliola (asinistra) annuncia la novità
Il ceo Domenico Battagliola (asinistra) annuncia la novità

La Linea Verde accelera in Europa e rafforza il presidio del mercato del Benelux. Bcs BV, società belga acquisita dal gruppo di Manerbio lo scorso aprile, cambia denominazione e diventa La Linea Verde Benelux. Un passaggio formale che rende più visibile l’integrazione nel gruppo italiano e apre una nuova fase di sviluppo in un’area considerata strategica per la crescita internazionale. Il cambio di nome non modifica l’identità costruita da BCS sul mercato locale.

«Restano centrali le persone, le competenze e la conoscenza del mercato maturate negli anni – spiega il ceo bresciano, Domenico Battagliola –, così come i marchi che hanno consolidato la presenza della società in Belgio. A partire da Butterfly, brand affermato nel comparto delle zuppe fresche, a cui si affiancano le produzioni private label. Nel portafoglio rimane anche García Millán, marchio specializzato nel gazpacho, una zuppa fredda tipica della cucina spagnola, originaria soprattutto dell’Andalusia».

L’integrazione

«La Linea Verde Benelux rappresenta molto più di un nuovo nome. È un passaggio concreto nel percorso di integrazione avviato con l’acquisizione di Bcs e racconta bene il modello con cui vogliamo crescere sui mercati internazionali – Spiega Battagliola –: mettere insieme ciò che sappiamo fare con il valore delle realtà che già conoscono profondamente quei mercati».

La nuova identità societaria diventa così il punto di partenza per una fase di ulteriore sviluppo, nella quale la conoscenza del mercato locale portata da Bcs si combina con le competenze industriali, di prodotto e di innovazione del gruppo di Manerbio. Il team belga è già impegnato nello sviluppo di nuovi concept e prodotti.

Nel 2025 il gruppo ha raggiunto un giro d’affari di 400 milioni di euro, con circa 1.900 dipendenti, e oggi realizza all’estero circa la metà del proprio business. Dalla storica presenza produttiva in Italia, il gruppo ha costruito negli anni una rete internazionale attraverso acquisizioni e insediamenti in Spagna, Serbia, Francia e Belgio, cui si è aggiunto più recentemente lo sviluppo in Nord America, tra Canada e Stati Uniti.

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