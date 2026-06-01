Gruppo Gnutti Cirillo, utile a 16,5 milioni: «Fiduciosi per il 2026»

Il gruppo Gnutti Cirillo di Lumezzane chiude il 2025 con ricavi consolidati pari a 282,3 milioni di euro, un ebitda di 37,8 milioni – con un'incidenza del 13,1% sul valore della produzione – e un utile netto di 16,5 milioni. Il valore della produzione si è attestato a 288,8 milioni mentre il patrimonio netto consolidato ha raggiunto quota 119 milioni, in crescita dell'8,7% rispetto all'esercizio precedente.

Semilavorati in ottone - © www.giornaledibrescia.it Le vendite in Italia del gruppo bresciano, attivo nello stampaggio a caldo e nella lavorazione di semilavorati in ottone, si sono mantenute stabili a 84 milioni mentre il mercato dell'Unione Europea ha registrato una crescita del 5,2%, raggiungendo 91,1 milioni. I mercati extra-Ue, pari a 107,2 milioni hanno invece risentito delle tensioni geopolitiche, delle politiche protezionistiche e della dinamica valutaria sfavorevole.