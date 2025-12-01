Macchine utensili, crollano ordini e consegne: il 2024 è da dimenticare

La contrazione di produzione, ordini e investimenti pesa sul comparto, mentre l’export resta l’unico sostegno in un anno segnato da incertezza e ritardi normativi

4 ' di lettura

L'export resta l'unico sostegno per il comparto

Il 2024 si è rivelato un anno complesso per l’industria italiana costruttrice di macchine utensili, in linea con le proiezioni che già indicavano una flessione dopo i picchi di crescita registrati negli anni precedenti. Quasi tutti gli indicatori economici del comparto hanno evidenziato un calo significativo, segnando un’inversione di tendenza rispetto al periodo di espansione favorito dalle politiche di incentivazione che, con Transizione 5.0, hanno subìto una drastica frenata a causa dell’ince