Automotive, neutralità tecnologica o declino: il futuro si gioca ora
La filiera affronta un passaggio cruciale tra incertezza normativa, concorrenza globale e calo della domanda, con effetti diretti sulle imprese bresciane
Il settore dell'automotive vive un periodo di grandi incertezze
In molti casi si cercano di giustificare risultati o situazioni poco soddisfacenti tirando in ballo l’incertezza, come se questa fosse una condizione estranea alla vita delle persone e delle imprese. Tuttavia, nel settore automotive, si tratta di una situazione oggettiva dove certezze non desiderate si scontrano con auspici oggetto di ampie discussioni, molte volte tra sordi. Il settore deve quindi muoversi su due fronti: da una parte, innalzando i livelli di competitività per affrontare i Paesi
