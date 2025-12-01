Giornale di Brescia
Abbonati
Galà BILANCI 2025

Automotive, neutralità tecnologica o declino: il futuro si gioca ora

Claudio Teodori
La filiera affronta un passaggio cruciale tra incertezza normativa, concorrenza globale e calo della domanda, con effetti diretti sulle imprese bresciane
Il settore dell'automotive vive un periodo di grandi incertezze
Il settore dell'automotive vive un periodo di grandi incertezze

In molti casi si cercano di giustificare risultati o situazioni poco soddisfacenti tirando in ballo l’incertezza, come se questa fosse una condizione estranea alla vita delle persone e delle imprese. Tuttavia, nel settore automotive, si tratta di una situazione oggettiva dove certezze non desiderate si scontrano con auspici oggetto di ampie discussioni, molte volte tra sordi. Il settore deve quindi muoversi su due fronti: da una parte, innalzando i livelli di competitività per affrontare i Paesi

Accesso riservato agli abbonati
Bilanci

IMPRESE e BILANCI

Il servizio informativo dedicato alle
imprese e ai professionisti bresciani

L'abbonamento consente di accedere
per un anno a:

  • L'analisi dei settori
  • I dati con i trend di bilancio di oltre
    1000 aziende
  • la newsletter esclusiva
35,00 €
AbbonatiSono già abbonato
Bilanci

I dati di bilancio delle imprese bresciane

Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario