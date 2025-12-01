Giornale di Brescia
Abbonati
Galà BILANCI 2025

Un altro passo indietro, ma la solidità resta alta

Erminio Bissolotti
Le principali incertezze che attualmente pesano sul sistema manifatturiero bresciano, nonostante i recenti segnali di ripresa, sono legate a fattori macroeconomici e a problematiche strutturali locali
Si è ulteriormente sgonfiato il volume dei fatturati
Si è ulteriormente sgonfiato il volume dei fatturati

Le principali incertezze che attualmente pesano sul sistema manifatturiero bresciano, nonostante i recenti segnali di ripresa, sono legate a fattori macroeconomici e a problematiche strutturali locali. La scarsità di domanda, sia a livello nazionale che internazionale, rimane il freno principale alla produzione per circa la metà delle imprese bresciane. Settori chiave, come la filiera legata al mondo dell’automotive, soffrono a causa della crisi del mercato e delle transizioni tecnologiche, con

Accesso riservato agli abbonati
Bilanci

IMPRESE e BILANCI

Il servizio informativo dedicato alle
imprese e ai professionisti bresciani

L'abbonamento consente di accedere
per un anno a:

  • L'analisi dei settori
  • I dati con i trend di bilancio di oltre
    1000 aziende
  • la newsletter esclusiva
35,00 €
AbbonatiSono già abbonato
Bilanci

I dati di bilancio delle imprese bresciane

Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario