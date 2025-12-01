Innovare o arretrare, le sfide che non possiamo più rinviare

Export in calo, costi in aumento e pochi giovani: per restare competitivi occorrono scelte rapide su innovazione, dimensione e competenze

10 ' di lettura

Per restare competitivi occorrono scelte rapide su innovazione, dimensione e competenze

Il 2024 non ha interrotto la tendenza negativa iniziata lo scorso anno, dopo i brillanti risultati del 2022. Le cause sono diffusamente note, in primis i costi energetici, ancora eccessivi; il contesto geopolitico sempre più incerto e problematico; i tassi di crescita del Paese molto contenuti; le difficoltà del nostro principale Paese partner; la lenta ripresa degli investimenti a causa della mancanza di misure di sostegno efficaci e la riduzione della domanda sia nazionale sia internazionale.