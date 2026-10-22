I fratelli Mazzoleni crescono sulla «scia» dei lubrificanti green

Lubrificanti e grassi industriali sono prodotti indispensabili per il funzionamento di macchinari, presse, robot del manifatturiero e per la lavorazione dei metalli. Una parte di questi prodotti, determinanti nelle lavorazioni delle catene produttive, arrivano dalla Mazzoleni Fratelli, un’impresa in crescita a doppia cifra, che solo dal 2024 a oggi ha contato un avanzamento di fatturato tra 25 e 26%.
In via Roma a Collebeato, dove qualche giorno fa si è inaugurata la nuova sede con la partecipazione di Mario Bonomi, vicepresidente di Confindustria Brescia, si selezionano e adattano alle esigenze dell’industria i fluidi idraulici ad alte performances, gli oli per la lavorazione dei metalli, fluidi per le lavorazioni dell’alluminio anche in ambito aerospaziale, i grassi per applicazioni speciali in automotive, rubinetteria e stampaggio plastica e gomma. Il valore della produzione ha raggiunto quest'anno una quota tra i 3,6 e i 3,8 milioni di euro, contro i 3,13 milioni contati l’anno scorso (+18%).
Lo scenario
La nuova frontiera del settore oggi è costituita dai prodotti ecocompatibili, quelli a base sintetica esenti da oli minerali e idrocarburi nocivi, in crescita costante per l’aumento delle richieste da parte delle aziende clienti e per la maggiore attenzione e sensibilità culturale verso i problemi ambientali; al momento la quota coperta è tra il 10 e il 15% del fatturato. Come spiegato dai due soci amministratori, i fratelli Riccardo e Andrea Mazzoleni, che la gestiscono con il padre Piero: «I servizi dell’impresa si distinguono dalla semplice fornitura, e si basano su una consulenza a tutto campo nella soluzione dei problemi, frutto di un’esperienza pluriennale nel settore. La qualità è verificata grazie a procedure di controllo del nostro laboratorio sui lotti in ingresso e in uscita. Uno dei punti di forza è la struttura snella e flessibile dell’organizzazione, per cui riusciamo a evadere gli ordini in tempi brevissimi, consentendo ai clienti di ottimizzare al meglio la gestione delle loro scorte».
Il quadro
Il mercato principale in cui finiscono i lubrificanti Mazzoleni Fratelli è quello lombardo, per l’80 o il 90% del commerciato, ma l’obiettivo è andare oltre il Nord Italia per servire una parte sempre più ampia del territorio nazionale; qualche cliente comunque ha già sede anche oltre confine e si trova in Germania, Polonia, Lussemburgo, Turchia e Brasile, dove l’automotive sta testando il valore dei lubrificanti valorizzati in Valtrompia.
Mazzoleni conta anche due partecipazioni al 50% in Vega oil e in Biokavutus service, un’azienda di lubrificanti la prima, e una specialista in filtrazione e service dei fluidi per ottimizzare il corretto ciclo produttivo e limitare sprechi e smaltimenti la seconda. Quest’ultima, di recente acquisizione, è la nuova scommessa presentata nella nuova sede di Collebeato.