Lubrificanti industriali pilastro della produzione Made in Italy

Il mercato dei lubrificanti industriali in Italia vale centinaia di milioni di litri annui, confermandosi un pilastro fondamentale per il tessuto manifatturiero. Tra transizione ecologica ed evoluzione tecnologica, il settore sta vivendo una profonda trasformazione, passando dalla fornitura di base a fluidi ad altissima prestazione per l’Industria 4.0.
Il comparto italiano dei lubrificanti industriali deve fare i conti con un mercato che esprime un volume complessivo stimato in oltre 430 milioni di litri su base nazionale.
Nonostante una lieve contrazione fisiologica dei consumi registrata a livello di volumi complessivi nell'ultimo periodo, il valore economico del settore rimane elevato ed è sostenuto da una forte richiesta di qualità, efficienza e sostenibilità. In passato, l'industria si affidava quasi esclusivamente a prodotti a base minerale per scopi generici.
Oggi, i lubrificanti industriali sono veri e propri componenti ingegnerizzati. I principali operatori del settore investono continuamente in ricerca e sviluppo. L’obiettivo primario dei produttori è massimizzare l’efficienza energetica e prolungare la vita utile dei macchinari. Per raggiungere questo scopo, il mercato sta vivendo un rapido spostamento verso oli sintetici e semi sintetici, Fluidi idraulici e lubrorefrigeranti e soluzioni bio based.
Gli oli sintetici sono formule create in laboratorio capaci di resistere a temperature estreme e pressioni elevate, offrendo intervalli di cambio più lunghi. I fluidi idraulici e lubrorefrigeranti specialistici sono fondamentali per il settore metalmeccanico e per le macchine a controllo numerico (Cnc), dove il lubrificante protegge l’utensile e garantisce la precisione del pezzo lavorato. Le soluzioni bio based sono utilizzate per lo sviluppo di oli biodegradabili ed ecocompatibili sta accelerando, spinto dalle stringenti normative europee sulla tutela delle falde acquifere e dell’ambiente.
La tecnologia
L’avvento dell’Industria 4.0 ha cambiato il modo in cui i lubrificanti vengono gestiti nelle fabbriche. Non si tratta più solo di rabboccare i macchinari, ma di praticare la manutenzione predittiva.
Molte aziende specializzate offrono oggi servizi di analisi chimica dell’olio esausto in tempo reale. Monitorando i residui metallici e la viscosità del fluido, è possibile prevedere un guasto meccanico prima che questo si verifichi, azzerando i costosi tempi di fermo macchina.
Guardando alle tendenze previste, il mercato italiano continuerà a orientarsi verso la personalizzazione spinta. I costruttori di apparecchiature originali (Oem) richiedono formulazioni sempre più specifiche che non danneggino i nuovi materiali e riducano gli attriti. A livello globale, il mercato dei lubrificanti industriali è destinato a crescere, passando da un valore stimato di circa 65 miliardi di dollari a cifre che sfioreranno i 92 miliardi di dollari entro il prossimo decennio.