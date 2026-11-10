Da distributore a produttore: Dac rileva un salumificio a Orio al Serio

Dalla distribuzione alla produzione. Dac scende in campo nell’agone della filiera agroalimentare e allarga il proprio perimetro industriale con l’acquisizione di uno storico salumificio bergamasco, situato in posizione strategica a Orio al Serio. Per il gruppo di Flero fondato da Giuseppe Scuola ed oggi guidato dal figlio Daniele, tra i principali operatori italiani nella distribuzione alimentare per il canale Horeca, si tratta di una svolta: per la prima volta affianca all’attività commerciale quella manifatturiera, con l’obiettivo di realizzare salumi e carni lavorate a marchio proprio. La nuova società Collebeato Industrie Alimentari srl ha già avviato l’attività e nelle scorse settimane sono partite le prime consegne di prosciutti e salumi.
I dati di bilancio
L’operazione si inserisce in una fase di forte espansione, sostenuta da fondamentali economici solidi. Il bilancio consolidato, chiuso al 30 giugno 2026, registra ricavi per 1,134 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato operativo lordo raggiunge i 60 milioni (+31,4%), mentre l’utile netto sale a 38 milioni, con un incremento del 26%. Il patrimonio netto consolidato ammonta a 245 milioni e la posizione finanziaria netta è pari a 58 milioni. Una struttura patrimoniale che offre al gruppo margini per proseguire nel percorso di consolidamento del mercato e sostenere nuovi progetti industriali. «La crescita del 12% è il risultato della combinazione delle due direttrici sulle quali lavoriamo: le acquisizioni e lo sviluppo interno, soprattutto attraverso il potenziamento della rete vendita, che oggi conta quasi 700 agenti monomandatari», spiega Scuola affiancato dal Cfo Paolo Facchini.
Il salumificio bergamasco rappresenta un investimento diverso da quelli realizzati finora. Non si tratta soltanto di aggiungere una nuova piattaforma distributiva, ma di entrare in una fase della filiera finora affidata a fornitori esterni. Lo stabilimento dispone di impianti attrezzati per lavorare diverse tipologie di prodotto, dai prosciutti cotti e crudi alle pancette, dai salami alle salsicce. «È la nostra prima esperienza in ambito produttivo – spiega l’ad –. Abbiamo un progetto ambizioso per sviluppare prodotti a nostro marchio, sia nel comparto dei salumi sia in quello delle carni lavorate».
Il primo obiettivo sarà internalizzare le referenze più strategiche, valorizzando anche marchi già presenti nel portafoglio commerciale, come Re Giulio e Veritas, finora realizzati da produttori terzi. «Vogliamo avere le nostre ricette e i nostri marchi», precisa Scuola. La produzione sarà destinata inizialmente alla rete Horeca, ma non resterà confinata alla ristorazione: è previsto infatti anche l’accesso al canale retail e alla grande distribuzione organizzata.
Investimenti
Orio avrà inoltre una funzione logistica. La struttura potrà diventare il secondo hub del gruppo per la carne fresca e le lavorazioni, affiancando quello di Savio, nel Ravennate, cresciuto negli ultimi anni fino a richiedere nuovi spazi. Parallelamente, Dac ha programmato un investimento di circa 50 milioni di euro per rinnovare due importanti infrastrutture distributive. In provincia di Padova verrà realizzato un nuovo centro di 20mila metri quadrati, che sostituirà l’attuale sede raddoppiandone la superficie. A Pescara il progetto riguarda un immobile di 12mila metri quadrati, per il quale è già stato acquistato il terreno, anche in questo caso con una capacità doppia rispetto alla filiale esistente. Entrambe le strutture saranno progettate secondo criteri di efficienza energetica, con impianti fotovoltaici e sistemi logistici di nuova generazione.
Sul fronte delle acquisizioni, l’esercizio 2025-2026 ha visto anche l’ingresso di Erredi, società pugliese con sede a Monopoli, e del Gruppo Alimentare Sardo di Sassari. Operazioni che rafforzano la copertura nazionale e consentono di accorciare i tempi di consegna: con la piattaforma sarda, anche l’isola entra nel sistema distributivo che garantisce la consegna entro 24 ore. «Quando valutiamo un’acquisizione non guardiamo soltanto al fatturato, ma soprattutto alla storia dell’impresa e al suo radicamento territoriale. Entrare in mercati con tradizioni e caratteristiche distributive differenti richiede conoscenza del territorio. Il nostro know-how, applicato a queste realtà imprenditoriali, può dare un’accelerazione al business».
I numeri
Con il quartier generale di Flero, sette filiali e una rete di 30 transit point, Dac presidia il mercato nazionale attraverso circa 25mila referenze. Il gruppo conta complessivamente circa 2mila persone tra dipendenti diretti, autisti, magazzinieri e agenti. L’ingresso nella produzione aggiunge ora una nuova dimensione a un modello imprenditoriale costruito da Giuseppe Scuola e sviluppato dal figlio Daniele: non soltanto distribuire prodotti alimentari, ma partecipare direttamente alla loro realizzazione, rafforzando il controllo sulla filiera e ampliando le opportunità di sviluppo.