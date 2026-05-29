Cosmetici naturali e innovativi: Pharmachem premiata a Bologna

«Travasare» i benefici e la precisione che caratterizzano l’ambito chimico-farmaceutico alle esigenze di una dermocosmesi di alta qualità , concepita per il benessere globale della persona. Non è facile, ma se vi riesce il risultato è… «Arythmos», l’innovativa linea dermocosmetica che è valsa alla bresciana Pharmachem un premio di caratura europea all’ultima edizione di Cosmofarma , la principale fiera dedicata al mondo della farmacia e dell’health care.

Sotto la lente

Il prestigioso premio, stabilito da una giuria composta da esperti super partes e dal comitato tecnico scientifico di Cosmofarma, riconosce l’eccellenza delle aziende (erano 150 le candidature e 57 i finalisti) che investono in ricerca e sviluppo, reagendo prontamente alle nuove sfide di un mercato in continua evoluzione. Genialità e imprenditorialità in primo piano, dunque.

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Nello specifico, di Pharmachem è stata apprezzata la spiccata capacità nella creazione dei prodotti innovativi della propria linea, che sono frutto di una ricerca approfondita e costante di principi attivi naturali ed altamente funzionali; in pratica, un plus di innovazione nelle formule dedicate che compongono i vari cosmetici della linea Arythmos.

La storia

Pharmachem, con sede ad Alfianello, è dal 2022 officina certificata dal Ministero della Salute per la produzione di presidi medico-chirurgici e prosegue in un percorso di continua crescita nello sviluppo dei prodotti destinati a reti differenti tra cui la farmacia, la disinfezione e la detersione.

Nel 2025, ha dato vita a nuove linee per diversi canali merceologici quali il pet care e i profumatori per tessuti e ambiente. Con il proprio laboratorio di ricerca e sviluppo, mette a punto prodotti di alto livello qualitativo grazie a materie prime selezionate, innovazione nelle formule, negli ingredienti attivi ad alte prestazioni di nuova generazione, a impianti e strumenti all’avanguardia. Tutti elementi che hanno fatto pendere la «bilancia» dei componenti la giuria di Cosmofarma verso la realtà bresciana.

Dichiarazioni

«Questo riconoscimento – dichiara Paolo Vismara, ceo di Pharmachem – premia anni di costanti investimenti in ricerca scientifica, formulazione d’avanguardia e sviluppo tecnologico condotti interamente nel territorio bresciano.

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Abbiamo investito importanti risorse e acquisito sempre nuove competenze dal 2021, creando un laboratorio d’avanguardia per la ricerca e sviluppo di nuovi formulati dermocosmetici avendo come punto di riferimento la s alute della pelle attraverso principi attivi naturali ed altamente funzionali. Il premio – aggiunge l’imprenditore bresciano – riconosce la competenza e la passione della nostra squadra di ricercatori e sosterrà la comunità dei farmacisti che sposeranno la naturalità accompagnata all’efficacia dei nostri formulati».