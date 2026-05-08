Dall’olio Garda Dop le creme cosmetiche del brand Athenya

Dall’olio extravergine alle creme per il viso, passando per il vino che da generazioni racconta il Garda. La famiglia Avanzi, nome storico dell’imprenditoria gardesana tra cantine, ospitalità e produzioni agricole, apre una nuova strada nel mondo della cosmetica naturale con Athenya, la startup fondata a Manerba da Martina Avanzi, 31 anni, già modella e influencer, oggi imprenditrice di prodotti di cosmetica.

Un progetto ambizioso che trasforma l’olio Garda Dop - simbolo del territorio - nell’ingrediente chiave di una linea skincare pensata per coniugare benessere, identità mediterranea e filiera locale. «Volevo creare prodotti che avessero un’anima gardesana autentica», racconta Martina Avanzi. «L’olio che utilizziamo porta con sé una storia di terra, famiglia e appartenenza».

Le origini

L’extravergine gardesano, selezionato all’origine e lavorato attraverso una filiera controllata, diventa così il cuore di una linea che punta su ingredienti naturali e territoriali: estratti vegetali mediterranei e formule sviluppate in collaborazione con laboratori cosmetici bresciani. «La nostra è una skincare mediterranea, che nessuno aveva mai valorizzato prima», racconta Martina. «Volevo creare prodotti che avessero un’identità precisa, legata al territorio, alle sue eccellenze».

Il marchio

Il nome stesso della startup richiama le origini gardesane del progetto: Athenya deriva infatti da Atena, dea della forza e della bellezza, richiamata indirettamente anche dal toponimo di Manerba. Un marchio costruito su misura, come «tailor made» è stato il percorso che ha portato alla nascita della linea con il sostegno marketing di Andrea e Alessio di Laicos Agency.

L’idea imprenditoriale prende forma dopo un’esperienza personale. «Dopo la seconda gravidanza ho iniziato a soffrire di acne tardiva. Ho provato centinaia di creme senza trovare quella giusta e così ho iniziato a studiare ingredienti, formulazioni ed estratti», spiega l’imprenditrice, madre di due figli. Da quella ricerca autodidatta nasce la volontà di entrare nel settore beauty. «Una sera mio padre mi chiese cosa volessi davvero fare. Gli risposi che avrei voluto aiutare le donne a sentirsi bene con se stesse. Da lì è nato tutto».

La linea

Dopo due anni di studi e sperimentazioni, la startup ha lanciato sul mercato una prima linea composta da sette prodotti: olio struccante, gel detergente, siero, maschere, crema viso, olio corpo e capelli. Tutti accomunati dall’utilizzo dell’olio extravergine delle Cantine Avanzi, certificato anche per uso cosmetico. «Abbiamo scelto solo ingredienti di derivazione naturale e packaging in vetro satinato e legno, con un posizionamento medio-alto ma accessibile», sottolinea Avanzi. La produzione è affidata a un laboratorio cosmetico di Poncarale, dove Martina ha trovato il partner tecnico per trasformare le proprie intuizioni in formule scientificamente validate. «Io portavo le idee e l’esperienza maturata da consumatrice, la cosmetologa Simonetta le ha tradotte in prodotti concreti». Oggi il 99% delle vendite avviene online, attraverso il sito e-commerce del brand, oltre che in alcuni store. Ma il progetto guarda già oltre i confini italiani, con attenzione a Germania e Olanda. Per l’estate sono previsti nuovi prodotti a base di vite e limoni del Garda. «Il sogno- conclude Avanzi - costruire un marchio capace di raccontare il Garda anche attraverso la cosmetica».