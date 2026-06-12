Conad, piano industriale 2026/28: investimenti per oltre 20 milioni

«Non possiamo vivere di rendita, nemmeno per un giorno. Per noi non conta solo il prezzo, ma anche la qualità del prodotto e il ruolo sociale che ricopriamo all’interno della comunità in cui operiamo». Il concetto espresso dall’amministratore delegato di Conad Centro Nord, Ivano Ferrarini, a margine dell’assemblea svolta ieri a Piacenza, sintetizza al meglio la ratio del piano industriale da 382,5 milioni stanziato dalla cooperativa per il triennio 2026-2028.
Risulati
Per Conad Centro Nord il 2025 si è chiuso con un fatturato della rete di vendita di 2.191 milioni di euro, in crescita dell’1,77% rispetto al 2024. In miglioramento anche i principali indicatori finanziari: l’utile consolidato si attesta a 41,8 milioni di euro, mentre il patrimonio netto consolidato sale a 437 milioni di euro, in aumento di 32 milioni rispetto all’anno precedente.
«I risultati del 2025 dimostrano l’efficacia del nostro modello cooperativo in una fase economica caratterizzata da grandi sfide – ha aggiunto –. La crescita del fatturato e il rafforzamento patrimoniale ci consentono di guardare al futuro con fiducia e di pianificare un piano industriale triennale estremamente ambizioso. Il nostro impegno primario resta quello di coniugare la massima convenienza con la qualità che da sempre ci contraddistingue, tutelando il potere d’acquisto delle famiglie e continuando a investire in modo sostenibile sui territori e sulle comunità che ci ospitano».
Il punto
A Brescia e provincia, Conad Centro Nord si conferma la seconda realtà della Gdo con una quota di mercato del 12,31%. Per il prossimo triennio sono previsti investimenti pari a 20,85 milioni di euro, concentrati sulle piazze di Gavardo, Dello, Preseglie e Borgosatollo e del Comune di Casto con l’obiettivo di consolidare la qualità dell’offerta e rafforzare la presenza sul territorio, anche attraverso opportunità lavorative per 100 risorse.
Attualmente, nella nostra provincia la rete Conad è composta da 59 punti di vendita (tra cui 2 Spazio Conad, 10 Conad Superstore, 22 Conad, 9 Conad City, 1 Sapori&Dintorni, 1 Margherita e 1 Tuday) a cui si aggiungono 2 PetStore, 9 Parafarmacie, 2 Bar e 1 Ottico per una superficie complessiva di 67.327,5 mq. Il fatturato complessivo si attesta a 393,8 milioni di euro. I soci sono 39, i dipendenti 1.267.
«I prodotti con il nostro marchio e la presenza dei nostri soci-imprenditori sul territorio fanno la differenza perché consolida la nostra sinergia con le comunità» ha rilevato il presidente di Luca Signorini. A Brescia Conad Centro Nord sostiene iniziative dedicate alla solidarietà, alla salute, alla cultura e allo sport, contribuendo alla crescita e al benessere della comunità locale. Tra queste, Dona una Spesa, promossa in collaborazione con il Csv Brescia, che ogni anno coinvolge soci, collaboratori, volontari e clienti in una raccolta alimentare a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà. Particolare attenzione è poi rivolta al mondo della salute e dell’assistenza attraverso il costante sostegno all’Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia, con iniziative dedicate al benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.