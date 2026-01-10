Giornale di Brescia
Welfare Intred: in busta paga i chilometri fatti in bicicletta

I chilometri percorsi verranno tracciati tramite app dedicate e convertiti in un credito spendibile sulla piattaforma di welfare aziendale, una volta raggiunta una soglia minima
La sede di Intred a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
La sede di Intred a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Intred rafforza il welfare aziendale e punta su reddito e sostenibilità. L’operatore di telecomunicazioni bresciano, quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato un nuovo pacchetto di misure a favore dei dipendenti che si inserisce in una strategia di lungo periodo orientata al benessere delle persone e alla responsabilità ambientale.

In continuità con le iniziative avviate nel 2025, la società rinnova e potenzia il rimborso per la mobilità sostenibile. Per il 2026 è previsto un contributo pari al 50% del costo degli abbonamenti annuali e semestrali ai mezzi pubblici, in aumento rispetto allo scorso anno.

A questo si affianca un incentivo economico per chi sceglie di recarsi al lavoro in bicicletta: i chilometri percorsi verranno tracciati tramite app dedicate e convertiti in un credito spendibile sulla piattaforma di welfare aziendale, una volta raggiunta una soglia minima.

Le altre agevolazioni

Le misure sulla mobilità si affiancano a interventi più direttamente legati al potere d’acquisto. Intred ha infatti annunciato l’aumento del valore dei buoni pasto per tutto il personale e una maggiorazione del credito welfare, che arriva a 1.500 euro annui per ciascun dipendente.

«Queste azioni non sono solo un incentivo economico, ma un investimento nel benessere delle nostre persone», ha spiegato Luca Platto, Responsabile Acquisti e Mobility Manager, sottolineando anche l’impatto positivo in termini di riduzione del traffico e miglioramento della qualità dell’aria a Brescia.

Sul fronte delle risorse umane, Roberta Poli evidenzia come il rafforzamento del welfare arrivi in una fase di forte pressione inflattiva: «In un contesto di aumento dei prezzi, vogliamo offrire un sostegno concreto ai lavoratori e alle loro famiglie».

