La corsa al futuro parte dai data center: a Brescia in campo Intred
Camillo Facchini
All’ex Ideal Standard sorgerà un campus da 6mila mq produttivi: a regime occuperà 300 addetti
Un data center
Posti di lavoro, investimenti, coraggio e – perché no? – le nuove necessità delle imprese bresciane sono il motore del cambiamento in questi anni di via Milano in città. Tutto – dopo stagioni difficili – era cominciato con il coraggioso, ma riuscito, concept cresciuto attorno a Lanzani ed altri operatori a Ovest e con Esselunga a Est. Poi c’è stato il teatro Borsoni, ora toccherà al data center di Intred pensato da Daniele Peli che cambierà il packaging estetico di un quartiere un tempo industri
