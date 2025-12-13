La corsa al futuro parte dai data center: a Brescia in campo Intred

Camillo Facchini

All’ex Ideal Standard sorgerà un campus da 6mila mq produttivi: a regime occuperà 300 addetti



Posti di lavoro, investimenti, coraggio e – perché no? – le nuove necessità delle imprese bresciane sono il motore del cambiamento in questi anni di via Milano in città. Tutto – dopo stagioni difficili – era cominciato con il coraggioso, ma riuscito, concept cresciuto attorno a Lanzani ed altri operatori a Ovest e con Esselunga a Est. Poi c’è stato il teatro Borsoni, ora toccherà al data center di Intred pensato da Daniele Peli che cambierà il packaging estetico di un quartiere un tempo industri