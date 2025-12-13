Giornale di Brescia
Abbonati
Imprese

La corsa al futuro parte dai data center: a Brescia in campo Intred

Camillo Facchini
All’ex Ideal Standard sorgerà un campus da 6mila mq produttivi: a regime occuperà 300 addetti
Un data center
Un data center

Posti di lavoro, investimenti, coraggio e – perché no? – le nuove necessità delle imprese bresciane sono il motore del cambiamento in questi anni di via Milano in città. Tutto – dopo stagioni difficili – era cominciato con il coraggioso, ma riuscito, concept cresciuto attorno a Lanzani ed altri operatori a Ovest e con Esselunga a Est. Poi c’è stato il teatro Borsoni, ora toccherà al data center di Intred pensato da Daniele Peli che cambierà il packaging estetico di un quartiere un tempo industri

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario