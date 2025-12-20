Castelletti: «A Brescia ogni scelta è fatta per il bene delle persone»

La sindaca Laura Castelletti ha tenuto il consueto discorso di fine anno all’Ateneo. Con lei tutta la Giunta. E idee molto chiare: «Brescia non è solo una buona amministrazione locale, è una città che si muove con ambizione europea».

La questione abitativa

Tanti i temi trattati dalla sindaca. Prima di tutto la questione abitativa. «È già pronto uno studio, realizzato da Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito del Programma InvestEu, che prevede la realizzazione fino a 600 alloggi, integrando diverse soluzioni abitative: edilizia convenzionata in locazione, residenze temporanee per lavoratori, abitazioni per anziani autosufficienti, edilizia libera e un insieme di servizi di prossimità», ha detto Castelletti che ha poi aggiunto: «Il nostro obiettivo resta azzerare gli appartamenti comunali sfitti entro il 2028, grazie a 26 milioni di euro di investimenti in quattro anni».

Il fronte ambientale

Nel 2025 la raccolta differenziata è salita di un punto percentuale (69,4%) rispetto all’anno precedente. Ma l’obiettivo per il 2027 resta l’83,3%. «Proseguiamo verso la tariffazione puntuale, installeremo nuovi cassonetti smart e continueremo a lavorare sulla riduzione dei rifiuti e sull’educazione a differenziare», ha precisato Castelletti. Fondamentale è però anche il Piano aria e clima: «Stabilisce obiettivi vincolanti: –55% di CO₂ al 2030, neutralità climatica al 2040 per Comune e Partecipate, un’infrastruttura adattiva contro ondate di calore e dissesto idraulico».

La sindaca ha parlato anche della Caffaro. «Il Comune ha affiancato stabilmente il Commissario straordinario nella fase dell’appalto integrato che porterà, da gennaio 2026, alla demolizione degli edifici e alla bonifica dell’intera area, con conclusione prevista nel 2030. Sono sei, oltre a questa, le bonifiche attualmente in corso».

Istruzione e welfare

«Il 2025 ha confermato la centralità dell’istruzione, coronata dal riconoscimento di Unesco Learning Cities. Il bilancio destina al diritto allo studio 32,7 milioni di euro, pari al 9%. Ogni anno investiamo 4 milioni nella manutenzione dei 110 edifici scolastici e 800.000 euro sugli infissi; gli interventi straordinari su Fiumicello, Tridentina, Papa Giovanni XXIII e Valdadige superano i 20 milioni».

La sindaca ha precisato che le persone assistite dai servizi sociali sono passate da 4.159 a 4.817 in meno di un anno. «Nel 2026, grazie alla collaborazione con l’Asst Spedali Civili, al quale abbiamo appena consegnato il bellissimo e funzionale consultorio per le famiglie in via Milano, mapperemo 1.200 persone in condizione di vulnerabilità per costruire un’anagrafe integrata della fragilità, che consentirà interventi più precoci ed efficaci

Sport

«Al netto dei due maxi interventi a Sanpolino, dal 2023 al 2025 abbiamo investito 3,66 milioni sugli impianti», ha evidenziato la sindaca. Ma Castelletti ha poi ricordato anche che il Comune ha contribuito a riportare il calcio in città.

Trasporto pubblico

La sindaca ha poi rimarcato il fatto che i ragazzi fino a 16 anni residenti in città potranno viaggiare gratis sulla rete urbana. «L’obiettivo è estendere la misura fino ai diciottenni», ha detto però Castelletti.

Nel 2025 la metro ha percorso 1.746.446 km, che diventeranno 1.853.392 nel 2026 grazie al nuovo contratto di servizio con Brescia Mobilità. Dal 2029 le frequenze aumenteranno del 10% con l’arrivo di due nuovi treni.