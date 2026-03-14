È nata BeMetlas, piattaforma AI che fa evolvere la metallurgia

Vent’anni di studio, intuizioni, progettazioni, prove e conoscenze metallurgiche di Aqm, tradotti in una banca dati digitale e resi disponibili a tutti attraverso l’intelligenza artificiale. È il risultato del lavoro condotto dall’azienda di servizi negli ultimi due anni e mezzo: l’idea è nata nel 2023 e si è concretizzata negli ultimi mesi.

La nuova piattaforma digitale si chiama BeMetlas. È stata pensata per diventare un veicolo di conoscenze in tema di metalli ampio almeno come il parco clienti di Aqm, vale a dire 14.000 imprese, accessibile per chiunque lo desideri 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, ma con ambizioni di coinvolgere l’intero sistema imprenditoriale del settore.

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Bemetlas consentirà non solo di fruire di informazioni, ma anche immetterne e condividere le proprie conoscenze ed esperienze particolari per sostenere la crescita dell’industria bresciana, italiana ed europea, è stato presentato in Aqm dal presidente Riccardo Trichilo, dal direttore Gabriele Ceselin e dal general manager di VHIT spa – Weifu Group (vicepresidente di Federmeccanica) Corrado La Forgia. A fornire i dettagli del nuovo investimento in «conoscenza diffusa» è stato Ceselin, che ha raccontato come Bemetlas offra «due servizi distinti ma interconnessi: Atmet4you e Exmet4you, il primo dedicato agli specialisti metallurgici e il secondo ai non specialisti».

Entrambi i canali servono per interrogare il sistema e avere risposte certe, pescate dall’AI solo nell’ambito delle informazioni inserite da Aqm e derivate dalle decine di migliaia di pagine dei 13 atlanti pubblicati fino a oggi dalla stessa società di servizi, tutto digitalizzato e reperibile in una «banca dati» e in un «sistema di trasferimento della conoscenza» in quattro lingue, oltre all’italiano anche inglese, tedesco e spagnolo.

«Ogni informazione è supportata da indicazioni bibliografiche che consentono di andare ad approfondire i concetti. Per il futuro – continua Ceselin – stiamo progettando di diventare un hub che comprenda altri saperi di Aqm, tra cui per esempio le prove distruttive, la diagnostica o l’organizzazione del lavoro».

Riccardo Trichilo e Corrado La Forgia in Aqm

«Quello di oggi è un giorno speciale che segna uno spartiacque – ha sottolineato il presidente Trichilo –. Diamo una piattaforma ma siamo in grado anche di offrire corsi di robotica ed assecondare l’evoluzione tecnologica più avanzata grazie alla partnership con VHIT, che ci consentirà di raggiungere un alto grado di customerizzazione e servizi sempre più calzanti e specifici».

«L’intelligenza artificiale non è intelligenza ma matematica e calcolo delle probabilità – ha ricordato La Forgia –. Non è da osteggiare ma da assecondare, semplicemente perché aiuta a tagliare costi e sprechi. Tenere sotto controllo l’azienda con precisione serve a decidere meglio, non a altro. Facendo così dal 2023 a oggi in VHIT abbiamo risparmiato 2 milioni di euro, che investiremo in sviluppo futuro».

Bemetlas si trova all’indirizzo www.bemetlas.it. Sarà fruibile con un piano di abbonamento annuale.