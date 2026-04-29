Amazon e non solo, la strategia digitale di Ciocca alla Camera
Il calzificio di Quinzano d’Oglio a Roma come esempio di crescita del Made in Italy. Filippo Ciocca: «L’e-commerce ci ha permesso di ampliare i Paesi di riferimento, testare nuovi prodotti e capire rapidamente le esigenze dei consumatori internazionali»
Filippo Ciocca, presidente di Ciocca spa
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