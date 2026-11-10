Agicole Gussalli Beretta investe in una cantina dell’Oregon

La famiglia Gussalli Beretta amplia il suo orizzonte di attività anche in ambito vitivinicolo e attraverso la holding Upifra Agricole realizza un significativo investimento in Oregon, negli Stati Uniti, acquisendo una quota della cantina Ken Wright Cellars.
La realtà americana è considerata uno dei produttori di riferimento, a livello mondiale, per il pinot noir monovitigno. Nata a metà anni Novanta per merito dell’enologo Ken Wright e della moglie Karen, la loro produzione si concentra nella Willamette Valley con processi molto avanzati. A prescindere della partnership siglata con Upifra Agricole, saranno ancora loro a guidare l’azienda (come socio di maggioranza) «e i team dedicati alla gestione dei vigneti, alla produzione vinicola e all’accoglienza rimarranno invariati», riporta una nota.
La strategia dei Gussalli Beretta
«La nostra famiglia ha sempre creduto che il lavoro migliore nasca dalla pazienza, dalla precisione e dal rispetto per la tradizione. Ritroviamo questi stessi valori in ogni bottiglia che Ken produce – ha commentato sulla rivista Wine Spectator, Pietro Gussalli Beretta (presidente di Upifra) –. Il nostro ruolo è quello di supportare ciò che il team ha costruito nel corso degli anni, mettendo a disposizione l’esperienza imprenditoriale della nostra famiglia, consentendo a Ken Wright Cellars di continuare a prosperare in un mercato sempre più complesso e, per le nostre famiglie, di essere partner per le generazioni a venire».
Quello in Oregon è il primo investimenti vinicolo all’estero per la famiglia Gussalli Beretta, che oggi, attraverso la controllata Agricole Gussalli Beretta, conta 170 ettari vitati, tra Lo Sparviere in Franciacorta, Steinhaus in Alto Adige, Fortemasso a Monforte d’Alba, Castello di Radda nel Chianti Classico, Orlandi Contucci nelle Colline Teramane, la tenuta Fabio Motta a Bolgheri e una quota di minoranza di Leonardo Specogna nei Colli Orientali del Friuli.
«L’investimento della famiglia Gussalli Beretta in Oregon, oltre alla corposa partecipazione di minoranza nell’azienda di produzione – puntualizza una nota –, si completa con l’acquisizione dello storico patrimonio viticolo e immobiliare dedicato all’attività enologica, permettendo a Ken Wright Cellars di focalizzarsi ancor più nella produzione di vini di alta gamma sempre più dettagliati ed espressivi».
L’etichetta
Ken Wright Cellars è una delle etichette più prestigiose nel panorama vinicolo dell’Oregon. L’omonima azienda gestisce circa 70 ettari di vigneti e registra un fatturato vicino ai 12 milioni di dollari. «Quando ho iniziato a pensare ai prossimi 40 anni, cercavo un partner che avesse una visione generazionale e che nutrisse profondo rispetto per la bellezza del pinot nero in questa regione di standing mondiale – ha dichiarato l’enologo – i grandi vini nascono solo quando la vite e il territorio sono in perfetta sintonia. La famiglia Gussalli Beretta condivide con me questa consapevolezza, inoltre apprezza l’esperienza e l’autentica maestria artigianale. Ognuna delle cantine italiane in cui sono entrati ha mantenuto il proprio spirito indipendente, il proprio personale e la propria identità legata al territorio. È esattamente ciò che desideravo per noi».