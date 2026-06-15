Patrimoniale sì, patrimoniale no: cosa ne pensi?

Da alcune settimane in Italia si è tornati a parlare di una questione che, ciclicamente, si fa largo nel dibattito pubblico: l’introduzione di un’imposta sui grandi patrimoni. Ad accendere la discussione sono stati, in particolare, una proposta di legge di iniziativa popolare depositata alla Corte di Cassazione da economisti, docenti e politici a maggio e, a inizio giugno, una raccomandazione della Commissione Ue all’Italia, che invitava a meditare sul possibile spostamento della tassazione dal solo lavoro ad altre basi imponibili, come appunto i patrimoni.
Una legge per introdurre una misura di questo tipo al momento non sembra essere all’ordine del giorno: «Con noi al governo non ci sarà mai una patrimoniale», ha detto sabato il vicepremier Antonio Tajani. Ma il dibattito è acceso, in particolare all’interno dei partiti di opposizione. Sarebbe giusto introdurla? Dateci la vostra opinione qui sotto.