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Patrimoniale sì, patrimoniale no: cosa ne pensi?

Negli ultimi mesi è tornato al centro del dibattito politico italiano il tema di una possibile imposta sui grandi patrimoni: diteci la vostra
Il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, sostenitore della patrimoniale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, sostenitore della patrimoniale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Da alcune settimane in Italia si è tornati a parlare di una questione che, ciclicamente, si fa largo nel dibattito pubblico: l’introduzione di un’imposta sui grandi patrimoni. Ad accendere la discussione sono stati, in particolare, una proposta di legge di iniziativa popolare depositata alla Corte di Cassazione da economisti, docenti e politici a maggio e, a inizio giugno, una raccomandazione della Commissione Ue all’Italia, che invitava a meditare sul possibile spostamento della tassazione dal solo lavoro ad altre basi imponibili, come appunto i patrimoni.

Una legge per introdurre una misura di questo tipo al momento non sembra essere all’ordine del giorno: «Con noi al governo non ci sarà mai una patrimoniale», ha detto sabato il vicepremier Antonio Tajani. Ma il dibattito è acceso, in particolare all’interno dei partiti di opposizione. Sarebbe giusto introdurla? Dateci la vostra opinione qui sotto.

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