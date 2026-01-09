Immatricolazioni auto, Brescia maglia nera in Italia: -3,8% nel 2025

Il mercato bresciano delle auto nuove chiude il 2025 male: 27.294 auto vendute contro le 28.395 del 2024 con un calo del 3,87%, dato peraltro peggiore di quello dell’Italia intera in cui la flessione è stata del 2,1%. In 10 anni la nostra provincia ha visto un calo delle vendite di auto che si aggira attorno alle 9mila unità. Nel 2025 il mese in cui i bresciani hanno «spinto» il mercato è stato marzo con 2.515; quello in cui le vendite di auto sono state più basse invece è dicembre con 2.191.

I dati sono il risultato delle elaborazioni dell’Anfia su rilevazioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In dodici mesi, per il mercato dell’auto bresciano solamente quattro mesi si sono chiusi positivamente: giugno (+5,5%), luglio (+6,8%), novembre (+1,4%) e dicembre (+3,3%).

Le statistiche Anfia sono ricche di curiosità, positive e negative (dipende da che punto di osservazione si guardano): la macchina più venduta in provincia di Brescia resta la Fiat Panda, seguita - a distanza - dalla Jeep Avenger (1.182) e dalla Dacia Sandero con 1.136 modelli venduti, marchio rumeno fondato nel 1996 e ora controllato da Renault.

Continua la crescita delle macchine cinesi anche sul mercato bresciano: Byd (acronimo di Build your dream, costruisci il tuo sogno) è stata fondata nel 1995 (30 anni fa !) a Shenzhen, nascendo come produttore di batterie e divenendo poi leader globale nei veicoli elettrici. Nel 2024 aveva venduto a Brescia 104 automobili, lo scorso anno nel ha immatricolate 407 con una crescita del 391%: si tratta di numeri ancora piccoli, ma che cresceranno grazie anche a campagne commerciali aggressive.

I marchi cinesi

A Brescia i marchi cinesi presenti sono numerosi e tutti in crescita MG, BYD, OMODA, Jaecoo, DR, DFSK, Lynk & Co, Leapmotor, Xpeng, GWM, ed altri – in arrivo - come Geely, Forthing e Foton: l’offerta è una vasta gamma di modelli elettrificati e non. Dfsk lo scorso anno ha venduto nove macchine, ma il doppio del 2024; Dr - casa automobilistica italiana di Macchia d'Isernia (Molise) che assembla e commercializza auto prodotte in Cina - ha immatricolato a Brescia 315 differenti modelli.

Nel mondo delle auto made in Prc, c’è MG - della Holding multinazionale cinese Saic settima casa automobilistica più grande la mondo con 7 milioni di macchine vendute e che è dello stato - un tempo inglese e poi rilanciata dalla big four cinese: nel 2024 ha venduto a Brescia 660 macchine che lo scorso anno invece a 730. Un altro marchio cinese in crescita è Omoda, gruppo Chery, fondata nel 1997: 48 macchine vendute nel 2024, passate a 198 con un 412%.

Questi i numeri di un fenomeno - quello cinese - che è destinato a crescere e vedremo quali saranno le reazioni del mercato e delle case automobilistiche occidentali i cui numeri sono ancora abbondantemente più grandi di quelli dell’auto cinese (di cui ricordiamo anche Emc - Eurasia Motor Company - passata da 11 a 38 macchine vendute).

Tra le case europee Audi - ad esempio ha immatricolato lo scorso anno a Brescia 1.314 macchine, BM1396, Citroen 893, Dallara è passata da 1 a 2 modelli venduti della Stradale, prezzo tra 233 e 300mila euro a seconda delle configurazioni.

I brand storici

La Fiat Panda resta l'auto più venduta

Tra i marchi storici italiani, per Alfa Romeo 240 macchine vendute, 34 Ferrari, 17 Lamborghini, 140 Lancia contro le 478 del 2024, 19 Maserati nel 2025. Corre Mercedes con 1.515, Porsche passa da 274 macchine del 2024 a 242 del 2025. Per Renault 1.289 nuove immatricolazioni. Fiat sale a 2.723 macchine vendute da 2.023.

Quanto alle alimentazioni l’ibrida a benzina batte tutti con 10.538 macchine immatricolate, crolla il diesel a 2.094 da 3.056, sale il phev (veicolo ibrido alla spina) da 973 a 1.221. Tra modelli, alimentazioni diverse, nuovi protagonisti, incertezze normative e marchi storici Mao forse direbbe «grande è la confusione sotto il cielo». Di questi tempi vale anche per l’auto.