Mercato dell’auto: -2,1% nel 2025, Italia sotto ai livelli del 2007

In Italia il mercato auto è migliorato verso fine anno, ma chiude il 2025 a quota 1.525.722 con un calo del 2,1% rispetto 2024. È un livello inferiore, sottolinea il Centro studi Promotor, non solo al 2019, cioè all’anno prima della pandemia, in cui si toccò quota 1.917.106, ma soprattutto rispetto a quota 2.494.115 del 2007, l’anno che ha preceduto la crisi generata dal fallimento di Lehman Brothers del 2008.

A dicembre, secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le immatricolazioni sono state 108.075 rispetto a 105.726 dello stesso mese del 2024 (+2,2%). Forti le elettriche: sono state immatricolate 94.230 vetture full electric (+46,1% rispetto al 2024), con una quota di mercato pari al 6,2% (era il 4% nel 2024). Nell’ultimo mese dell'anno, spinte dalle consegne degli ordini con gli incentivi lanciati a ottobre, le registrazioni di auto elettriche sono state 12.015 (+107,2% rispetto a dicembre 2024). La quota di mercato ha toccato nel mese l’11,1% (dal 5,5% di share di dicembre 2024). Migliorata, anche se ancora da rivedere, secondo gli studi di settore, la politica Ue sulla transizione energetica.

Nel dettaglio

Stellantis a dicembre in Italia ha venduto 25.614 veicoli rispetto 24.482 dello stesso mese del 2024 (+4,6%), con una quota di mercato del 23,7%, in salita rispetto al 23,2% del dicembre dello scorso anno. Nell’intero 2025 il gruppo ha venduto 424.742 veicoli (-6,2% rispetto ai 452.679 del 2024). La quota di mercato nel 2025 risulta del 27,8%, rispetto al 29% dello sorso anno.

Nel gruppo il brand Jeep è stabilmente nella top ten del mercato nazionale, chiudendo il 2025 al nono posto, con una quota del 4,11%. Secondo l’elaborazione di Dataforce, i risultati commerciali di dicembre confermano la leadership di Jeep Avenger, nuovamente il Suv più venduto d’Italia.

Fiat nel 2025 riconferma la posizione di primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano delle vetture e anche in quello dei veicoli commerciali. Ha fatto registrare 193.086 immatricolazioni, una quota dell’11,3%. Ha mantenuto inoltre il primato della vettura più venduta in Italia, la Pandina Hybrid, con 102.597 immatricolazioni, più del doppio rispetto alla seconda sul mercato.

Per i veicoli commerciali, Fiat Professional è stato il brand più venduto in Italia nel 2025 con oltre 50.000 immatricolazioni, il 26,4% di quota di mercato. Fiat Professional Ducato, è il veicolo commerciale più venduto in Italia.

Il caso

Citroën consolida nel 2025 una quota di mercato del 3,7% e cresce nel mercato delle vetture 100% elettriche, con una quota del 5,7%, soprattutto per la nuova Citroën ë-C3, vettura elettrica più venduta nel suo segmento nel 2025. Anche in versione termica, Citroën C3 ha conquistato il mercato: è il modello a benzina in assoluto, considerando ogni segmento, più venduto d’Italia nel 2025. C3 ha venduto dal suo lancio nel 2002 oltre 6 milioni di unità.

Gli altri

Boom per Leapmotor, brand emergente della joint venture Leapmotor International che fa capo a Stellantis. Ha chiuso il 2025 con 7.469 immatricolazioni. Su base annua, con una quota del 7,4%, chiude al terzo posto nel mercato delle vetture elettriche, ma, nel canale dei privati, sale addirittura al secondo posto con una quota del 12,9%. Bmw ha immatricolato 73.230 unità (+3,1% rispetto al 2024). La quota Bmw nel mercato premium è salita di 0,6 punti al 29,5%.

La cinese Byd registra risultati record a dicembre, con il 3,1% di quota di mercato, con 3.347 vetture immatricolate, nella Top 10 tra i costruttori in Italia. Nel 2025 ha immatricolato 25.226 unità, circa dieci volte in più rispetto alle 2.881 del 2024, raggiungendo una quota dell’1,5%.