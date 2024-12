Il Galà dei Bilanci nel Tg Economia di Teletutto

In primo piano: il Galà dei Bilanci del Giornale di Brescia. Un 2023 non esattamente entusiasmante per l’andamento economico bresciano, ma neppure troppo pesante. È di questo che si è parlato nel servizio d’apertura del tg dedicato al mondo produttivo bresciano, e non solo, andato in onda lunedì 2 dicembre alle 20.05 su Teletutto.

Galà dei Bilanci

Tema conduttore della serata, che ha premiato le sei aziende con le migliori performance economiche a seconda della fascia di fatturato, l’automotive e tutte le implicazioni per il tessuto manifatturiero bresciano. Si parla anche delle previsioni per il prossimo futuro che non sono semplicissime da decriptare visto la fluidità del momento.

Questa edizione del notiziario, curato e condotto da Laura Bergami, si occupa anche di finanza con il congresso dei commercialisti, che si è svolto nei giorni scorsi a Villa Fenaroli, e con l’incontro voluto da Assocamuna a Breno.

Caso Unicredit

L’approfondimento del professor Menoncin, docente di Politica economica all’Università statale di Brescia, dopo il caso Unicredit affronta il tema delle aggregazioni bancarie, dove per potenza economica a farla da padrona è la Francia.