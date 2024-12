Una nuova sede: così i commercialisti bresciani guardano al futuro

Anita Loriana Ronchi

Già stanziato un fondo a supporto del progetto della «Casa delle professioni». Il presidente Gritti: «L’Ordine è in buona salute»

Al centro il presidente dell'Odcec di Brescia, Severino Gritti, con i componenti del Consiglio - © www.giornaledibrescia.it

In primo piano è il progetto della nuova sede per l’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia, per il quale nel corso del 2024 è stato stanziato un primo fondo volto ad assicurare un supporto tecnico nella fase di ricognizione dell’immobile adeguato. L’Assemblea La manifestazione d’interesse per la ricerca di una soluzione sul territorio comunale, da condividere con altri ordini professionali (Farmacisti, Chimici, Ostetriche, Agronomi, Veterinari), è stata lanciata quasi